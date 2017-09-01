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Новости Нижнего Тагила

Тагильский тренер Владислав Смирнов помог пенсионерам выбраться из перевернувшегося авто (ФОТО)

1 сентября 2017, 06:30Добавить новость
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Утром 31 августа под Нижним Тагилом произошло ДТП: ВАЗ-2105 улетел в кювет. В машине находилось трое пенсионеров, на помощь которым пришел известный тренер по плаванию из Нижнего Тагила Владислав Смирнов.

Накануне на своей странице в соцсетях мужчина рассказал о случившемся. Примерно в 10:50 он стал свидетелем дорожного происшествия близ садов Монзино. За рулём была пожилая женщина, а в салоне находились ещё двое пассажиров преклонного возраста.

Они за грибами поехали и решили остановиться. На скорости заехали на обочину и улетели сразу. Машина аккуратно легла на крышу, и весь удар принял на себя установленный багажник, который они хотели снять перед поездкой. Они были такие жизнерадостные, что не погибли. Ходили вокруг машины и смеялись, -- рассказал Владислав на странице ВКонтакте.

 

По словам Владислава, «пятёрку» удалось вытащить с помощью автокрана, который проезжал мимо.

 

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Фото: личная страницы В.Смирнова ВКонтакте


Ранее Владиславу уже приходилось спасать семью. История о том, как он помог людям в Анапе выбраться на берег, знакома многим россиянам. А в 2017 году тренер-преподаватель стали обладателем премии «Человек года» в номинации «Открытие года. Призвание». 

 
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