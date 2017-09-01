Наркотикам не место у власти: жители Нижнего Тагила поддержали петицию общественников

Жители Нижнего Тагила приравняли наркоторговлю к педофилии и убийству. Опрошенные тагильчане считают, что по степени тяжести эти преступления

идентичны

. Нахождение у власти тех, чьи родственники совершили данные преступления, также, по мнению тагильчан, недопустимо.

Всё-таки близкие люди... Лучше таким не идти во власть. Зачем нам такие чиновники? Если его отец или сын наркоторговец, то где гарантия, что он этим занимается не под прикрытием родственника у власти? -- делится своим мнением житель Нижнего Тагила Максим.



Поводом для дискуссий среди жителей Нижнего Тагила о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, послужило сразу несколько недавних событий. Так, 30 августа был задержан с наркотиками сын помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова. У 24-летнего тагильчанина при обыске обнаружены 400 грамм синтетических веществ. Как этот инцидент отразится на карьере Касьянова, пока неизвестно. На день позже - 31 августа - в городе Мирный задержан с наркотиками действующий чиновник - заместитель главы администрации Алексея Кузниченко.





31 августа родители Нижнего Тагила обратились к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой инициировать запрет допуска к власти людей, связанных с наркотиками:





Эта чума 21 века убивает наших отцов и мужей, детей и внуков, братьев и сестер!.. Мы не в силах остановить этот процесс, если даже власть в лице некоторых депутатов связана с распространением наркотиков. Яркий пример – отец депутата городской Думы Вячеслава Горячкина, который не один, не два, а три (!) раза осужден за торговлю наркотиками. В последний раз – на десять лет! Как его сын может защищать наши права в Думе?



Прежде чем выдвинуться на выборы того или иного уроввня, каждый кандидат подает документы в избирательную комиссию. Как проверяются сведения о причастности кандидата или его ближайших родственников к уголовно-наказуемым деяниям, в беседе председателем избирательной комиссии Лидией Брызгаловой выяснила редакция TagilCity.ru. Оказалось, что на причастность к уголовным преступлениям родственников возможных депутатов не проверяет никто.

Кандидаты присылают сведения только о себе и только те, что указаны в законе. Личные сведения кандидатов мы проверяем. Информацию о родственниках мы не требуем. Законом не предусмотрено. Проверка родственников в нашу компетенцию не входит, -- сообщила Лидия Брызгалова.



Не проверяли кандидатов или их родственников и в полиции Нижнего Тагила:





Кандидат в депутаты приходит в избирательную комиссию уже со справкой о несудимости. Ее он может заказать как в МФЦ, так и в управлении МВД. Проверяют ли в избирательной комиссии справку на подлинность, это другой вопрос, мы не сталкивались с этим, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.



Однако при приеме на работу в правоохранительные органы жителей Нижнего Тагила проверяют вместе со всеми родственниками:





Когда я устраивалась на работу следователем, у меня проверяли все родственников даже в Казахстане. Очень тщательно всех изучали. Странно, что к народным защитниками внимание пристальное, а у народным избранникам такого внимания от полиции нет, -- рассказывает тагильчанка Людмила.

Таким образом, текущее законодательство допускает нахождение у власти тех, чьи родственники причастны даже к очень серьезным уголовным преступлениям. Однако жителей Нижнего Тагила такая ситуация не устраивает - это показал опрос TagilCity.ru на улицах города. Они считают, что продажа наркотических средств и их аналогов сравнима с не менее тяжкими преступлениями, как убийство и педофилия.

Это же смерть нашим детям. Те, кто продают наркотики - продают смерть молодым людям. Наркоторговля страшнее педофилии или убийства! Убийство - это одна, две жертвы. А наркоторговля - это тысячи жертв, -- утверждает один из респондентов.



На камеру тагильчане говорить о таких проблемах не хотят, но за кадром активно высказываются:

Зачем к власти приходят те, чьи родственники преступники? Да чтобы прикрывать, отмазывать. Чтобы спасти своего близкого от уголовного наказания.



Респонденты также не исключают того, что чиновник и его родственник могут быть в сговоре.