Наркотикам не место у власти: жители Нижнего Тагила поддержали петицию общественников

Всё-таки близкие люди... Лучше таким не идти во власть. Зачем нам такие чиновники? Если его отец или сын наркоторговец, то где гарантия, что он этим занимается не под прикрытием родственника у власти? -- делится своим мнением житель Нижнего Тагила Максим.
Поводом для дискуссий среди жителей Нижнего Тагила о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, послужило сразу несколько недавних событий. Так, 30 августа был задержан с наркотиками сын помощника прокурора Нижнетагильской межрайонной природоохранной прокуратуры Вячеслава Касьянова. У 24-летнего тагильчанина при обыске обнаружены 400 грамм синтетических веществ. Как этот инцидент отразится на карьере Касьянова, пока неизвестно. На день позже - 31 августа - в городе Мирный задержан с наркотиками действующий чиновник - заместитель главы администрации Алексея Кузниченко.
31 августа родители Нижнего Тагила обратились к врио губернатора Свердловской области Евгению Куйвашеву с просьбой инициировать запрет допуска к власти людей, связанных с наркотиками:
Эта чума 21 века убивает наших отцов и мужей, детей и внуков, братьев и сестер!.. Мы не в силах остановить этот процесс, если даже власть в лице некоторых депутатов связана с распространением наркотиков. Яркий пример – отец депутата городской Думы Вячеслава Горячкина, который не один, не два, а три (!) раза осужден за торговлю наркотиками. В последний раз – на десять лет! Как его сын может защищать наши права в Думе?
Прежде чем выдвинуться на выборы того или иного уроввня, каждый кандидат подает документы в избирательную комиссию. Как проверяются сведения о причастности кандидата или его ближайших родственников к уголовно-наказуемым деяниям, в беседе председателем избирательной комиссии Лидией Брызгаловой выяснила редакция TagilCity.ru. Оказалось, что на причастность к уголовным преступлениям родственников возможных депутатов не проверяет никто.
Кандидаты присылают сведения только о себе и только те, что указаны в законе. Личные сведения кандидатов мы проверяем. Информацию о родственниках мы не требуем. Законом не предусмотрено. Проверка родственников в нашу компетенцию не входит, -- сообщила Лидия Брызгалова.
Не проверяли кандидатов или их родственников и в полиции Нижнего Тагила:
Кандидат в депутаты приходит в избирательную комиссию уже со справкой о несудимости. Ее он может заказать как в МФЦ, так и в управлении МВД. Проверяют ли в избирательной комиссии справку на подлинность, это другой вопрос, мы не сталкивались с этим, -- сообщили в полиции Нижнего Тагила.
Однако при приеме на работу в правоохранительные органы жителей Нижнего Тагила проверяют вместе со всеми родственниками:
Когда я устраивалась на работу следователем, у меня проверяли все родственников даже в Казахстане. Очень тщательно всех изучали. Странно, что к народным защитниками внимание пристальное, а у народным избранникам такого внимания от полиции нет, -- рассказывает тагильчанка Людмила.
Таким образом, текущее законодательство допускает нахождение у власти тех, чьи родственники причастны даже к очень серьезным уголовным преступлениям. Однако жителей Нижнего Тагила такая ситуация не устраивает - это показал опрос TagilCity.ru на улицах города. Они считают, что продажа наркотических средств и их аналогов сравнима с не менее тяжкими преступлениями, как убийство и педофилия.
Это же смерть нашим детям. Те, кто продают наркотики - продают смерть молодым людям. Наркоторговля страшнее педофилии или убийства! Убийство - это одна, две жертвы. А наркоторговля - это тысячи жертв, -- утверждает один из респондентов.
На камеру тагильчане говорить о таких проблемах не хотят, но за кадром активно высказываются:
Зачем к власти приходят те, чьи родственники преступники? Да чтобы прикрывать, отмазывать. Чтобы спасти своего близкого от уголовного наказания.
Респонденты также не исключают того, что чиновник и его родственник могут быть в сговоре.
Это может, вообще, организованная преступная группировка. Если бы депутат был честным, позволил бы он своему близкому совершать преступления? Честному было бы стыдно даже просто баллотироваться при таких родственниках.
Тагильские родители активно продолжают собирать подписи под петицией «Наркотикам во власти – нет!» на имя Евгения Куйвашева.