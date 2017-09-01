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Новости Нижнего Тагила

Новые остановка и участок набережной появились в пос. Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО)

1 сентября 2017, 16:25Добавить новость
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Реконструкция остановочного комплекса завершилась в пос. Кирпичный в Нижнем Тагиле. Остановка общественного транспорта по улице Заречная обновлена в короткие сроки. На этой же улице была благоустроена набережная. 

Действующий остановочный комплекс в пос. Кирпичный представлял из себя ржавое покосившееся сооружение. Местные жители считают, что крытая остановка была нужна.

Здесь проезжает автобус с Выи до ТАПИ, люди пользуются этим маршрутом. Иногда и в дождь нужно спрятаться под крышу, сумки поставить. Да и вообще, если здесь не центр города, не значит, что все лишь бы как должно быть. Здесь тоже люди живут, -- поделилась мнением жительница поселка.

 

В остановке поменяли проржавевшую крышу, заменили стенку, покрасили.

За благоустройством пос. Кирпичный, в числе прочих, следит советник Главы города по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Обельчак. Остановочный комплекс – одна из проблем, которую ранее ему озвучили жители поселка.

Мы прислушиваемся к пожеланиям и жалобам жителей. И, по возможности, стараемся посильные вещи делать сразу. Остановочный комплекс требовал реконструкции, сейчас он отремонтирован. Помимо прочего, жители сетовали на неухоженную набережную. Эту проблема была взята в работу, -- рассказал Андрей Обельчак.

 

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Участок набережной Выйского пруда со стороны поселка был отсыпан крупным щебнем. Это затрудняло подход к воде и пляжа, как такового, не было.

Рабочие отсыпали участок щебнем более мелкой фактуры и разровняли. Теперь стало возможным подойти к водоему со стороны хозяйственного корпуса, где расположен автосервис. 

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© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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