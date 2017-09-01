Новые остановка и участок набережной появились в пос. Кирпичный Нижнего Тагила (ФОТО)

Реконструкция остановочного комплекса завершилась в пос. Кирпичный в Нижнем Тагиле. Остановка общественного транспорта по улице Заречная обновлена в короткие сроки. На этой же улице была благоустроена набережная.

Действующий остановочный комплекс в пос. Кирпичный представлял из себя ржавое покосившееся сооружение. Местные жители считают, что крытая остановка была нужна.





Здесь проезжает автобус с Выи до ТАПИ, люди пользуются этим маршрутом. Иногда и в дождь нужно спрятаться под крышу, сумки поставить. Да и вообще, если здесь не центр города, не значит, что все лишь бы как должно быть. Здесь тоже люди живут, -- поделилась мнением жительница поселка.

В остановке поменяли проржавевшую крышу, заменили стенку, покрасили.





За благоустройством пос. Кирпичный, в числе прочих, следит советник Главы города по развитию коммунальной инфраструктуры Андрей Обельчак. Остановочный комплекс – одна из проблем, которую ранее ему озвучили жители поселка.





Мы прислушиваемся к пожеланиям и жалобам жителей. И, по возможности, стараемся посильные вещи делать сразу. Остановочный комплекс требовал реконструкции, сейчас он отремонтирован. Помимо прочего, жители сетовали на неухоженную набережную. Эту проблема была взята в работу, -- рассказал Андрей Обельчак.

Участок набережной Выйского пруда со стороны поселка был отсыпан крупным щебнем. Это затрудняло подход к воде и пляжа, как такового, не было.



Рабочие отсыпали участок щебнем более мелкой фактуры и разровняли. Теперь стало возможным подойти к водоему со стороны хозяйственного корпуса, где расположен автосервис.



