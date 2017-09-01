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Новости Нижнего Тагила

Отец разбившегося насмерть ребёнка предстанет перед судом в Нижнем Тагиле

1 сентября 2017, 14:40Добавить новость
алкоголь,Нижний Тагил,смерть,падение,выпадение,окно,Фрунзе,дети,родители,суд,следственный комитет
Трагедия произошла 17 июля. В результате падения с пятого этажа в доме на ул. Фрунзе в Нижнем Тагиле погиб мальчик.

Как было установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемый 1976 г.р. (биологический отец ребёнка) вместе с сыном находился в квартире. В состоянии алкогольного опьянения мужчина уснул. В это время ребёнок залез на окно и выпал из него. В результате падения мальчик скончался на месте. 

 

В настоящее время проверка окончена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 31 августа материалы были переданы в прокуратуру. Оттуда позднее будут переданы в суд. В ожидании суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель руководителя Следственного отдела СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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