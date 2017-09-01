Отец разбившегося насмерть ребёнка предстанет перед судом в Нижнем Тагиле

Как было установлено в ходе доследственной проверки, подозреваемый 1976 г.р. (биологический отец ребёнка) вместе с сыном находился в квартире. В состоянии алкогольного опьянения мужчина уснул. В это время ребёнок залез на окно и выпал из него. В результате падения мальчик скончался на месте.

В настоящее время проверка окончена, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 31 августа материалы были переданы в прокуратуру. Оттуда позднее будут переданы в суд. В ожидании суда подозреваемый находится под подпиской о невыезде, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заместитель руководителя Следственного отдела СК РФ по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.