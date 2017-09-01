Свадьба в Серове закончилась стрельбой и ранением пяти человек

ЧП произошло 26 августа. В этот день в травмпункт обратились пятеро молодых людей с ушибами и ссадинами. Они рассказали, что пострадали на свадьбе во Дворце культуры. На место сразу же выехали полицейские.



У подозреваемых был изъят, предположительно, газобаллонный пистолет. Более подробные обстоятельства выясняются, также разыскиваются свидетели драки.



Ранее очевидцы рассказали изданию Глобус о том, что на неделе две свадьбы закончились стрельбой.