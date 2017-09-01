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Новости Нижнего Тагила

Свадьба в Серове закончилась стрельбой и ранением пяти человек

1 сентября 2017, 09:00Добавить новость
больница,город,насилие,Свердловская область,травма,Серов,свадьба
В посёлке Энергетиков близ Серова гуляния на свадьбе закончились стрельбой из газового пистолета. В ходе перепалки пострадали пять человек.

ЧП произошло 26 августа. В этот день в травмпункт обратились пятеро молодых людей с ушибами и ссадинами. Они рассказали, что пострадали на свадьбе во Дворце культуры. На место сразу же выехали полицейские.

У подозреваемых был изъят, предположительно, газобаллонный пистолет. Более подробные обстоятельства выясняются, также разыскиваются свидетели драки.

Ранее очевидцы рассказали изданию Глобус о том, что на неделе две свадьбы закончились стрельбой.

 
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