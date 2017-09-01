Школьники грустно пили алкоголь в последний день лета в центре Нижнего Тагила (ВИДЕО)

Как можно видеть на кадрах видео, записанного 31 августа примерно в 18:30 в центре Нижнего Тагила, компания подростков из трёх человек распивала алкоголь на лавочке, никого не стесняясь.



Молодые люди школьного возраста накануне Дня знаний не только залпами осушали бутылки со спиртным, но и разбрасывали вокруг пустую тару. Полностью игнорируя предназначенную для мусора коробку у скамейки.

Оп, оп, да, конечно, зачем тебе [бутылку] в коробку кидать? -- комментирует автор видео последний залп подростка и бросок им бутылки в дерево.

Видео: центр Нижнего Тагила, 31 августа, 2017 г.



Для полиции посиделки подростков со спиртным остались незамеченными. В том числе потому, что автор видео не сообщал о них стражам порядка.

В отделение полиции по Ленинскому району молодые люди не доставлялись. Обращений не поступало. За распитие спиртного в общественных местах у нас единое наказание для людей всех возрастов по ст. 20.20 КоАП РФ, штраф от 500 до 1500 рублей, -- прокомментировали ситуацию в пресс-группе УВД.



Полицейские также уточнили, что после установления личности подростков с ними и их родителями будут проведены профилактические беседы.



Напомним, за продажу спиртного несовершеннолетним предусмотрено уголовное наказание. Также незаконной является ночная торговля алкоголем. Тем не менее, журналисты TagilCity.ru недавно обнаружили на Вагонке торговую точку, где алкоголь продавался после 23:00.