Свердловчанин подарил дочери на День знаний половину дома в счет уплаты алиментов

Житель Свердловской области отдал ребенку половину своего дома за долг по алиментам.

Щедрый подарок на 1 сентября получила юная свердловчанка от своего отца – должника по алиментам.





Известно, что мужчина платил алименты, но не регулярно и не в полном объеме. Так, у него накопилась достаточно большая сумма долга. На обращения судебных приставов должник не реагировал.





Долг нерадивый отец погасил только после угрозы административного ареста. 31 августа должник переписал на дочь половину своего дома. Вторая часть жилплощади принадлежит бывшей супруге – маме девочки, пишет «Наша газета».





О порядке начисления алиментов читайте на TagilCity.