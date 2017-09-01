| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Ремонт в детском саду Артемовского был сделан после жалобы родителей в прокуратуру

1 сентября 2017, 17:05Добавить новость
Артемовский,детский сад,нарушения,прокуратура,проверка,суд,ремонт

В Артемовском прокуратура провела проверку по факту обращения одного из родителей воспитанника детского сада №21. 

В ходе проверки было установлено, что бетонные козырьки 4 входные групп в здании детского сада частично разрушены, на их кирпичной кладке имелись следы протечек. Помимо этого, разрушались ступени крыльца со стороны производственного блока в пищеблок.

 

В связи с результатами проверки, прокуратура Артемовского подала иск в суд с требованием обязать руководство детского сада №21 провести ремонт в здании до 1 сентября 2017 года.

 

Требования прокуратуры были удовлетворены, а ремонт в здании детского сада был проведен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

35 000 рублей компенсации морального вреда взыскано с больницы в Кировграде в связи с травмированием 3-летнего ребенка
22 июня, 12:10
7 1
Прокуратура Серова обязала теплоснабжающую организацию осуществить срочный ремонт труб
13 июня, 13:00
0 0
Каменскую сетевую компанию через суд обязали отремонтировать оборудование котельных при подготовке к отопительному сезону
20 июня, 13:50
0 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 49
Подписаться на новости