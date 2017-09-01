Ремонт в детском саду Артемовского был сделан после жалобы родителей в прокуратуру

В Артемовском прокуратура провела проверку по факту обращения одного из родителей воспитанника детского сада №21.

В ходе проверки было установлено, что бетонные козырьки 4 входные групп в здании детского сада частично разрушены, на их кирпичной кладке имелись следы протечек. Помимо этого, разрушались ступени крыльца со стороны производственного блока в пищеблок.

В связи с результатами проверки, прокуратура Артемовского подала иск в суд с требованием обязать руководство детского сада №21 провести ремонт в здании до 1 сентября 2017 года.

Требования прокуратуры были удовлетворены, а ремонт в здании детского сада был проведен в полном объеме, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.