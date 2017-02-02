Филиал федерального проекта СтопХам провёл первый рейд в Нижнем Тагиле

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Масштабность нарушений у нас, конечно, отличается от Москвы, но полагаем, что не стоит ждать, пока ситуация усугубится до таких масштабов, -- считают активисты.

Многие жители замечают, что количество автомобилей в Нижнем Тагиле неуклонно растёт. Увеличивается также и число несоблюдений правил парковки.





Чтобы не допустить массовости распространения подобных нарушений, было решено запустить такой проект и в нашем городе, -- поясняют активисты.

Они рассказали о проведении согласования с правообладателем продвижение идеи создания филиала этого распространённого в центральной России общественного движения.

Уже был проведён первый рейд по улице Пархоменко. Выявленным нарушителям спокойно объяснили, в чём они нарушили правила и нас поняли. Отреагировали адекватно: инцидент был исчерпан, а причина неудобств для других участников движения ликвидирована, -- рассказали редакции TagilCity.ru активисты движения СтопХам в Нижнем Тагиле.

Весь процесс таких проверок фиксируется на видео и будет выкладываться на странице группы общественного движения «СтопХам Тагил» в социальных сетях. Видеофрагменты с зафиксированными нарушениями будут направляться в ГИБДД для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

Совсем недавно жители многоквартирных домов на Черноисточинском шоссе пожаловались на многочисленные нарушения правил парковки. Автомобили местных жителей на регулярной основе оставляются на детских площадках, тротуарах, а некоторые автолюбители даже ликвидирует зелёные насаждения, освобождая места для своего авто.





Неравнодушие молодёжи к будущему своего города и попытки делать конкретную работу для Нижнего Тагила дают основание для оптимистичных прогнозов на будущее.