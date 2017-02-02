| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Филиал федерального проекта СтопХам провёл первый рейд в Нижнем Тагиле

2 февраля 2017, 11:30Добавить новость
авто,ГИБДД,дорога,закон,легковые авто,нарушение,Нижний Тагил,студенты,транспорт,школьники,штраф,молодежь,СтопХам
Молодые люди из Нижнего Тагила запустили в нашем городе филиал проекта СтопХам.
Масштабность нарушений у нас, конечно, отличается от Москвы, но полагаем, что не стоит ждать, пока ситуация усугубится до таких масштабов, -- считают активисты.

Многие жители замечают, что количество автомобилей в Нижнем Тагиле неуклонно растёт. Увеличивается также и число несоблюдений правил парковки.

Чтобы не допустить массовости распространения подобных нарушений, было решено запустить такой проект и в нашем городе, -- поясняют активисты.

Они рассказали о проведении согласования с правообладателем продвижение идеи создания филиала этого распространённого в центральной России общественного движения.

 

Уже был проведён первый рейд по улице Пархоменко. Выявленным нарушителям спокойно объяснили, в чём они нарушили правила и нас поняли. Отреагировали адекватно: инцидент был исчерпан, а причина неудобств для других участников движения ликвидирована, -- рассказали редакции TagilCity.ru активисты движения СтопХам в Нижнем Тагиле.

Весь процесс таких проверок фиксируется на видео и будет выкладываться на странице группы общественного движения «СтопХам Тагил» в социальных сетях. Видеофрагменты с зафиксированными нарушениями будут направляться в ГИБДД для проведения проверки и принятия соответствующих мер.

 

Совсем недавно жители многоквартирных домов на Черноисточинском шоссе пожаловались на многочисленные нарушения правил парковки. Автомобили местных жителей на регулярной основе оставляются на детских площадках, тротуарах, а некоторые автолюбители даже ликвидирует зелёные насаждения, освобождая места для своего авто.

Неравнодушие молодёжи к будущему своего города и попытки делать конкретную работу для Нижнего Тагила дают основание для оптимистичных прогнозов на будущее.

© Екатерина Малых, TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , ,
Будут ли тагильчан штрафовать за летнюю резину этой зимой? 26 октября 2016, 18:40
Водитель в Екатеринбурге должен будет выплатить государству долг 84 000 рублей за уклонение от оплаты штрафов ГИБДД (ФОТО) 16 ноября 2016, 17:20 1
Рейд по соблюдению правил перевозки детей в Нижнем Тагиле за 2 часа обнаружил 40 нарушений (ФОТО) 22 сентября 2016, 17:55

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (6)
Случайный Прохожий 02.02.2017 12:35:20 #
Лишь бы не занимались провокациями эти " активисты-пиарщики " тагильские. В большинстве случаев в других городах малолетки из Стоп-Хама намеренно провоцируют водителей , для привлечения внимания к своим маленьким персонам. Большая часть " активистов не знают ПДД. Если и в Тагиле будут так себя вести , то возможно их так же будут бить. И может быть даже ногами.
belk28 02.02.2017 15:22:58 #
Ленина, начина от кинотеатра в сторону вокзала уже в две полосы паркуются, для проезда остается одна,
Роман 02.02.2017 18:09:05 #
как туда записаться ?
xemafor 02.02.2017 20:48:16 #
Смотри в объявлениях о приёме на работу в "общественно-политические движения"
yana123 02.02.2017 20:21:49 #
М-да,вот людям заняться нечем,лучше бы работать шли. А то ведь в этих рядах одни неудачники тусуются,ничего не достигшие в жизни. Успешный и богатый бизнесмен никогда не пойдет такой ерундой страдать
Михайло 02.02.2017 21:36:10 #
Туда стремится неватная молодежь, холлофайберовое быдло.
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 2655
Подписаться на новости