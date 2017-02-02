52 опасные горки ликвидированы в Нижнем Тагиле: ГИБДД призывает горожан сообщать об опасных горках

В период с 1 декабря по 1 февраля на территории нашего города обнаружены и ликвидированы 52 опасные горки и наледи.

Например, благодаря активистке, проживающей в доме №69 по улице Мира в Нижнем Тагиле, была ликвидирована опасная наледь, которую ученики школы №85 использовали как горку и могли получить серьезные травмы.





В зимний период существенно увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Дети катаются с горок и наледей вблизи проезжих частей и в опасных, запрещенных для игр, местах. Зачастую ребята не понимают всей опасности таких горок и попадают под колеса автомашин.





Если вам стало известно об опасной горке, наледи, спуске, используемых детьми для катания, и выходящих на проезжую часть Госавтоинспекция города Нижний Тагил просит Вас незамедлительно сообщать о подобных фактах в дежурную часть по телефонам 25-00-44, 97-65-60, телефоны работают в круглосуточном режиме. Также сообщение можно передать в рабочие дни в отделение дорожного надзора по телефону 97-65-61.