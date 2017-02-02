| регистрация
Новости Нижнего Тагила

52 опасные горки ликвидированы в Нижнем Тагиле: ГИБДД призывает горожан сообщать об опасных горках

2 февраля 2017, 12:35Добавить новость
авто,автопроисшествия,безопасность,ГИБДД,город,дети,дорога,дтп,здоровье,легковые авто,Нижний Тагил,травма,школа,школьники

В период с 1 декабря по 1 февраля на территории нашего города обнаружены и ликвидированы 52 опасные горки и наледи.

Например, благодаря активистке, проживающей в доме №69 по улице Мира в Нижнем Тагиле, была ликвидирована опасная наледь, которую ученики школы №85 использовали как горку и могли получить серьезные травмы.

В зимний период существенно увеличилось количество ДТП с участием несовершеннолетних. Дети катаются с горок и наледей вблизи проезжих частей и в опасных, запрещенных для игр, местах. Зачастую ребята не понимают всей опасности таких горок и попадают под колеса автомашин.

Если вам стало известно об опасной горке, наледи, спуске, используемых детьми для катания, и выходящих на проезжую часть Госавтоинспекция города Нижний Тагил просит Вас незамедлительно сообщать о подобных фактах в дежурную часть по телефонам 25-00-44, 97-65-60, телефоны работают в круглосуточном режиме. Также сообщение можно передать в рабочие дни в отделение дорожного надзора по телефону 97-65-61.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , , , , , , , ,
В Нижнем Тагиле мальчик 9 лет попал под колеса автомобиля «Хонда Фит», когда переходил дорогу в неустановленном месте (ФОТО) 8 ноября 2016, 12:00
В Нижнем Тагиле водитель «Тойота Аурис» допустил наезд на 10-летнего мальчика 16 октября 2016, 11:24
В Нижнем Тагиле выросло количество ДТП с травмированными детьми 30 июня 2016, 12:45

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 591
Подписаться на новости