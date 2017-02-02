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Новости Нижнего Тагила

Представители Росгосцирка остались довольны ходом ремонтных работ в Нижнетагильском цирке

2 февраля 2017, 17:05Добавить новость
город,Нижний Тагил,Носов,встреча,совещание,цирк,строительство

Выездное совещание прошло сегодня на стройплощадке Нижнетагильского цирка. Сергей Носов встретился с руководителем департамента строительства Росгосцирка Николаем Ереминым и его коллегами.

Николай Еремин остался доволен ходом работ.

Как отметил Руслан Марчевский – директор Нижнетагильского цирка, объем запланированных работ выполнен на 40%, работы идут по графику и уже в августе объект будет сдан в эксплуатацию.

Решены вопросы финансирования. Четкий финансовый график Росгосцирка обязывает нас к такому же строгому соблюдению установленных сроков. Общий объем выполненных работ к концу февраля составит порядка 200 млн. рублей, -- сообщил мэр о результатах встречи.

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