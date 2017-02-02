Представители Росгосцирка остались довольны ходом ремонтных работ в Нижнетагильском цирке

Выездное совещание прошло сегодня на стройплощадке Нижнетагильского цирка. Сергей Носов встретился с руководителем департамента строительства Росгосцирка Николаем Ереминым и его коллегами.

Николай Еремин остался доволен ходом работ.



Как отметил Руслан Марчевский – директор Нижнетагильского цирка, объем запланированных работ выполнен на 40%, работы идут по графику и уже в августе объект будет сдан в эксплуатацию.



