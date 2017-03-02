Февральская оттепель стала причиной гололёда, из-за которого десятки тагильчан ежедневно получают травмы (ФОТО)

С возвращением морозов ручьи и лужи обратились в лёд на тротуарах. Журналисты TagilCity.ru в первый же день после похолодания обратили внимание на возникшую для пешеходов опасность.



Дорожники заверили журналистов, что в Нижнем Тагиле принимаются меры по недопущению гололёда. Так или иначе, но несмотря на принимаемые меры, роста травматизма среди тагильчан избежать не удалось.

Если с 13 по 20 февраля после падения на улице за помощью обратились 45 человек, то с 21 по 28 февраля уже 67. Ещё 5 человек обратились за помощью после падения за вчера и до утра сегодняшнего дня, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в травмпункте на Металлургов, 2 (Тагилстрой).



Подобная ситуация и на Вагонке. Врачи отмечают, что обращений стало больше. Травмы в результате падений различные – ушибы, вывихи, переломы.

Точную статистику по травмам в результате падений мы не ведём. Но могу сказать, что в целом обращений в дни после похолодания стало больше. В понедельник было 64 пациента, пришедших на первичный приём. Во вторник 56. В среду 1 марта пациентов было очень много - 77 человек. Травмы – различные, -- рассказал журналистам TagilCity.ru заведующий травмпунктом на Вагонке Георгий Ионга.



Напомним, рост травматизма из-за гололёда наблюдался в городе и ранее. Согласно прогнозу погоды, сильного потепления в ближайшие дни в Нижнем Тагиле не предвидится. Лёд на тротуарах не растает сам по себе, а значит, надеяться можно только на службы, которые должны заниматься очисткой тротуаров ото льда.

Фотографии сделаны в центре Нижнего Тагила и на Красном камне с 28 февраля по 2 марта.