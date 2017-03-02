Золотые значки ГТО вручил отличившимся работникам УВЗ из Нижнего Тагила олимпийский чемпион Сергей Чепиков (ФОТО, ВИДЕО)

Награждали спортсменов УВЗ двукратный олимпийский чемпион, биатлонист и лыжник - Сергей Чепиков и заместитель Главы Администрации города по социальной политике - Валерий Суров.



Представители старшего поколения прекрасно помнят, что такое нормы ГТО [Готов к труду и обороне - прим. ред.]. Для нового же поколения эта аббревиатура может показаться незнакомой. В своем выступлении на мероприятии Валерий Суров отметил:

Все мы в юности сдавали нормы ГТО. Тогда, если честно, сдавать их не очень хотелось. Сейчас изменилось отношение, изменился подход. Потому многие сами хотят попробовать себя, проверить свои силы и сдать норму, -- рассказал заместитель мэра по социальной политике.



Напомнили присутствующим и о возрождении ГТО, которое произошло в 2013 году по предложению президента России - Владимира Путина.

Видео: RT на русском.



По словам ведущего мероприятия - сотрудники УВЗ одними из первых в стране откликнулись на предложение о возрождении норм ГТО.



В минувшем году Уралвагонзавод стал первым предприятием в области, сдавшим нормы ГТО: свои силы показали 522 работника. Среди которых не только не только рабочие, но и руководители цехов и подразделений.



Нормативы ГТО разнятся в зависимости от возраста и пола спортсмена. В минувшем году спортсменам, желающим сдать нормы ГТО, пришлось пройти следующие испытания: бег, прыжок с места в длину, наклон вперед из положения стоя, подтягивание, метание спортивного снаряда, бег на лыжах, плавание на 50 метров, стрельба из пневматической винтовки и туристических поход с проверкой навыков.



Сегодня (2 марта) наградили тех их них, кто показал результаты, достойные золотых значков ГТО. А также некоторых из тех, кто показал результаты для серебряного и бронзового значков.

Очень приятно смотреть на собравшихся сегодня в этом зале. На тех, кто смог защитить нормы. Я знаю, насколько много желающих защитить нормы ГТО. Думаю, что всех их не смог бы уместить этот зал. Сегодня хотелось бы пожелать дальнейших успехов всем спортсменам, удостоенным значков, -- пожелал во время своего выступления двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков.



Всего во время церемонии были награждены 92 заводчанина.



Первыми свои золотые значки ГТО получили директор по производству УВЗ Павел Слободяник и коммерческий директор Андрей Герасименко. Золотого значка ГТО также был удостоен начальник механосборочного производства Сергей Альбрехт, который не смог присутствовать на мероприятии.

87 заводчан были удостоены золотых значков ГТО. Один мужчина получил серебряный значок, а также 4 заводчанина получили бронзовые значки. Необходимо отметить, что сегодня прошло награждение только по первому приказу. Были награждены все заводчане, защитившие норматив для золотого значка. Награждения серебряными и бронзовыми значками будут продолжаться в дальнейшем, -- напомнили журналистам TagilCity.ru сотрудники пресс-службы «Уралвагонзавода».



По окончании мероприятия желающие заводчане смогли получить автограф и сфотографироваться на память с Сергеем Чепиковым.