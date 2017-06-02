40 часов исправительных работ назначены студенту НТГСПИ за нападение на пенсионера во время дорожного конфликта в Нижнем Тагиле

1 июня молодой человек, ударивший пенсионера за нарушение ПДД и разбивший ему лобовое стекло, был найден полицией. Поиски велись с середины мая. Эту ночь молодой человек провёл в отделении полиции Ленинского района и уже сегодня его дело рассмотрел мировой суд.



Юноша признал свою вину, извинился, согласился возместить ущерб, который, по нашим подсчётам, составил 42 100 рублей. Окончательное решение суда будет представлено во вторник. Тогда мы и сможем решить, урегулирована ли ситуация или нужно будет обращаться в суд с гражданским иском, -- рассказала журналистам TagilCity.ru дочь пострадавшего – Елена Александровна.



По информации полиции, молодой человек был приговорён мировым судом к денежному штрафу и обязательным работам.

Мировой суд приговорил молодого человека к 40 часам обязательных работ за нанесение побоев, а также штрафу в 300 рублей за умышленную порчу чужого имущества, при условии возмещения нанесённого им ущерба. Стороны примирились, -- сообщили журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД.



Что же заставило 20-летнего молодого человека, получающего высшее педагогическое образование, напасть на 61-летнего пенсионера, который гордится ему в деды? Оказалось, что молодой человек не смог сдержать гнев из-за того, что пенсионер едва не устроил на дороге ДТП.

Свою агрессию в тот злополучный день молодой человек объяснил аффектом, возникшим в результате того, что пенсионер создал на дороге ситуацию, в результате которой, по его словам, могло произойти массовое ДТП. Он вспылил и не смог сдержаться. Поддержали его и другие автолюбители, бывшие в тот момент на дороге, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Напомним, ранее предполагалось, что обидчик ехал автоколонной со своими товарищем, который поддержал агрессивное поведение юноши. Проверка полиции установила, что водитель того внедорожника не знаком с молодым человеком лично. Он был случайным свидетелем, также возмущённым созданием пенсионером опасной дорожной ситуации.