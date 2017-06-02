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Новости Нижнего Тагила

50 лучших учеников были награждены на приёме Главы города в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 июня 2017, 08:15Добавить новость
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50 школьников Нижнего Тагила накануне приняли участие на 26-ом торжественном приёме Главы города. Сергей Носов поздравил лучших учеников с успехами в разных сферах деятельности: учёба, спорт, творчество, общественная деятельность.

Поддержать ребят пришли их родители, педагоги, тренеры-преподаватели и руководители учреждений города, передает мэрия Нижнего Тагила. Им, кстати, также были вручены благодарности за вклад в поколение.

Десять человек получили стипендии Главы города. Это ученики СОШ №32, лицея №39, гимназии №86, Политехнической гимназии, детских домов творчества со всех районов города, а также музыкальных и спортивных школ.

 

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А Даниил Пискунов был награжден орденом «Горячее сердце» за то, что организовал сбор средств на лечение тяжелобольного человека. Даниил учится в школу №50, в 2014 году он стал победителем премии «Человек года».

 

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Фото: пресс-служба администрации


На церемонии мэр Сергей Носов поблагодарил ребят за участие в развитии города.

 

Вы защищаете честь страны на чемпионатах мира, на международных конкурсах и фестивалях, Всероссийских предметных олимпиадах, тем самым формируете имидж Нижнего Тагила, – обратился к участникам приема Сергей Носов. – Вы заслуживаете особого внимания, поэтому хочу сделать вам еще один подарок – приглашаю всех школьников, кто своими достижениями и поступками прославил любимый город на Российском и международном уровне, на торжественное мероприятие к Дню города, которое пройдет в новом цирке. Вы станете зрителями уникального для страны мероприятия, в котором согласились принять участие лучшие артисты Росгосцирка.

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