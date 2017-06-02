50 лучших учеников были награждены на приёме Главы города в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Поддержать ребят пришли их родители, педагоги, тренеры-преподаватели и руководители учреждений города, передает мэрия Нижнего Тагила. Им, кстати, также были вручены благодарности за вклад в поколение.



Десять человек получили стипендии Главы города. Это ученики СОШ №32, лицея №39, гимназии №86, Политехнической гимназии, детских домов творчества со всех районов города, а также музыкальных и спортивных школ.



А Даниил Пискунов был награжден орденом «Горячее сердце» за то, что организовал сбор средств на лечение тяжелобольного человека. Даниил учится в школу №50, в 2014 году он стал победителем премии «Человек года».

Фото: пресс-служба администрации



На церемонии мэр Сергей Носов поблагодарил ребят за участие в развитии города.