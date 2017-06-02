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Новости Нижнего Тагила

Избивший пенсионера автохам задержан в Нижнем Тагиле: им оказался 20-летний студент НТГСПИ (ФОТО)

2 июня 2017, 13:05Добавить новость
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20-летний молодой человек, ударивший пенсионера за нарушение ПДД, был доставлен в отделение полиции Ленинского района Нижнего Тагила 1 июня в 15:00.

Задержанию подозреваемого предшествовало большое расследование, в котором участвовали как полицейские, так и близкие пострадавшего и их друзья.

Напомним, инцидент произошёл 14 мая, когда после возникшего на дороге недопонимания водитель автомобиля ВАЗ 2106 ударил по лицу пенсионера и разбил лобовое стекло его автомобиля Ford Focus. 

В поиске правонарушителя по заявлению граждан участвовали полицейские, разыскивали его по своим каналам и близкие потерпевшего, свою посильную помощь оказали городские СМИ.

1 июня в 14:00 участковый нашёл автомобиль правонарушителя, установил его личность и уже через час он был доставлен в отделение полиции. 

 

Автохама задержали и привезли в участок. Им оказался 20-летний студент НТГСПИ. Его поимка произошла после того, как нам пришлось воспользоваться определёнными связями в руководстве полиции. Как мы поняли, участковым в социальных сетях в одном из альбомов на странице подозреваемого была найдена фотография машины. После этого и произошло его задержание, -- рассказала журналистам TagilCity.ru дочь пострадавшего – Екатерина Андреевна. 

 

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Фотографии подозреваемого в нанесении побоев молодого человека из социальных сетей.

 

В полиции Нижнего Тагила информацию о задержании юноши подтвердили. Полицейские рассказали, что розыск подозреваемого по номерам транспортного средства усложнила длинная цепочка перепродаж автомобиля.  

 

1 июня был задержан и доставлен в отделение молодой человек 1997 г.р. Были составлены административные протоколы по факту причинения телесных повреждений и умышленной порчи чужого имущества. Для установления личности правонарушителя участковым проделана огромная работа. Благодаря кадрам городских камер был определён номер машины и её первый владелец. Затем участковый прошёл по всей цепочке перепродаж этого автомобиля. У одного из владельцев в социальных сетях оказалась фотография этой машины. Владелец был опознан пострадавшим как лицо, нанесшее побои и повреждения, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


Суд над напавшим на пенсионера молодым человеком должен состояться сегодня – 2 июня. 

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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