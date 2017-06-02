Маленькие пациенты нижнетагильской больницы получили подарок от полицейских – детские подгузники (ФОТО)

Сотрудники МУ МВД Нижнего Тагила принесли больным детям, находящимся в стационаре, подарки.

Ко Дню защиты детей нижнетагильское УВД провело акцию «Вместе можем все». Сотрудники полиции приняли участие в сборе подгузников. Они передали гигиенические принадлежности в детскую больницу №2.





Подгузники очень нужны самым маленьким пациентам, особенно в первые годы жизни. В данном медицинском учреждении находятся, в основном, дети с патологиями.



Здесь же осуществляется практика лечения и реабилитации новорожденных и недоношенных детей. Среди них есть и отказники.





Фото: МУ МВД Нижнего Тагила





В больнице находятся на лечении дети самого разного возраста, из них 36 детей – в самой младшей группе. Им и предназначались подарки. Полицейские МУ МВД планируют и дальше оказывать посильную помощь малышам.