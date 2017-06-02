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Новости Нижнего Тагила

Праздник и субботник состоятся 3 июня на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 июня 2017, 17:20Добавить новость
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В субботу, 3 июня, состоится ЭКО-праздник на Муринских прудах в районе ГГМ Нижнего Тагила.

Изначально организаторы собирались просто провести очистку прибрежной зоны Муринских прудов. Для чего были развешены объявления с приглашением горожан присоединиться.

 

Интересная затея собрала немало желающих в ней поучаствовать. Было предложено после уборки провести соревнования по дзюдо и поиграть в футбол. Вскоре поступили и другие предложения.

 

Помочь вызвались несколько организаций Нижнего Тагила.

 

Нашелся спонсор для покупки части продуктов. Намерены приобрести колбаски, хлеб, одноразовую посуду, гречку, бананы и яблоки, чай. Придут люди с детьми. Будут футбольные мячи, -- рассказала организатор Анастасия Дресвянникова.

 

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Также она сообщила, что нужны люди, которые смогут организовать кухню, сварить гречку, приготовить чай и раздать продукты.

 

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Ориентировочное расписание можно увидеть на фотоафише.

 

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© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (1)
Ватник на кайене 02.06.2017 17:27:51 #
В аккурат к 11.30 успею  
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