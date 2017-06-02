Праздник и субботник состоятся 3 июня на Муринских прудах в Нижнем Тагиле (ФОТО)

В субботу, 3 июня, состоится ЭКО-праздник на Муринских прудах в районе ГГМ Нижнего Тагила.

Изначально организаторы собирались просто провести очистку прибрежной зоны Муринских прудов. Для чего были развешены объявления с приглашением горожан присоединиться.

Интересная затея собрала немало желающих в ней поучаствовать. Было предложено после уборки провести соревнования по дзюдо и поиграть в футбол. Вскоре поступили и другие предложения.

Помочь вызвались несколько организаций Нижнего Тагила.

Нашелся спонсор для покупки части продуктов. Намерены приобрести колбаски, хлеб, одноразовую посуду, гречку, бананы и яблоки, чай. Придут люди с детьми. Будут футбольные мячи, -- рассказала организатор Анастасия Дресвянникова.

Также она сообщила, что нужны люди, которые смогут организовать кухню, сварить гречку, приготовить чай и раздать продукты.

Ориентировочное расписание можно увидеть на фотоафише.