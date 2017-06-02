Школьники и дошколята побывали на экскурсии на базе нижнетагильского ОМОН (ФОТО)

ОМОН в Нижнем Тагиле провел культурно-развлекательные мероприятия для детей сотрудников ГУФСИН Свердловской области.

Юным тагильчанам организовали экскурсию и развлекательные мероприятия в честь Дня защиты детей. Ребята побывали на базе ОМОН, где им показали мастер-классы по самообороне, рассказали, как проходит задержание преступников и дали подержать настоящее оружие.





Дети получили массу позитивных эмоций. Особый восторг вызвала возможность посидеть в боевых машинах. Ребята уехали домой в отличном настроении и признались, что хотели бы посетить базу еще раз.







Фото: ГУФСИН Свердловской области