| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Школьники и дошколята побывали на экскурсии на базе нижнетагильского ОМОН (ФОТО)

2 июня 2017, 10:30Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,школьники,дети,ГУФСИН,омон,экскурсия

ОМОН в Нижнем Тагиле провел культурно-развлекательные мероприятия для детей сотрудников ГУФСИН Свердловской области.

Юным тагильчанам организовали экскурсию и развлекательные мероприятия в честь Дня защиты детей. Ребята побывали на базе ОМОН, где им показали мастер-классы по самообороне, рассказали, как проходит задержание преступников и дали подержать настоящее оружие.

Дети получили массу позитивных эмоций. Особый восторг вызвала возможность посидеть в боевых машинах. Ребята уехали домой в отличном настроении и признались, что хотели бы посетить базу еще раз. 


Нижний Тагил,Свердловская область,школьники,дети,ГУФСИН,омон,экскурсияНижний Тагил,Свердловская область,школьники,дети,ГУФСИН,омон,экскурсияНижний Тагил,Свердловская область,школьники,дети,ГУФСИН,омон,экскурсия

Фото: ГУФСИН Свердловской области

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Экскурсия для школьников состоялась в Нижнетагильском ОМОНе (ФОТО) 21 апреля, 12:10
50 лучших учеников были награждены на приёме Главы города в Нижнем Тагиле (ФОТО) сегодня, 08:15
Две новые школы могут появиться в Нижнем Тагиле сегодня, 07:15

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 286
Подписаться на новости