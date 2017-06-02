Восемь разыскиваемых нарушителей закона были задержаны в Нижнем Тагиле в ходе патрулирования (ФОТО)

За время рейдов было выявлено 219 административных нарушений – мелкое хулиганство, появление в состоянии алкогольного опьянения или распитие спиртного, а также нарушение ПДД и неуплата штрафов в установленный срок.



Кроме того, сообщается, что четыре протокола были составлены в отношении родителей за неисполнение обязанностей в воспитании детей.



В ходе рейдов были задержаны восемь человек, которые находились в розыске, один из которых числился в федеральном. Мужчину подозревают в краже, сейчас он находится под стражей.



Около 400 литров алкоголя было изъято из незаконного оборота в двух придорожных кафе, коллективных садах, в баре на Совхозной и магазине на Ленинградском проспекте.



Дорожные полицейские за время патрулирования составили протоколы против 91 человека.

Фото: пресс-служба МВД в Нижнем Тагиле