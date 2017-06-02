Врач из Асбеста трижды осуждена за мошенничество и кражи у пациентов

В полицию Асбеста в 2015 году начали поступать заявления от граждан о том, что они стали жертвами врача-мошенницы.

По факту обращения граждан возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что врач городской больницы втиралась в доверие к своим пациентам, занимала у них крупные суммы денег, а потом отказывалась их возвращать. Так, она обманула людей на сумму 325 тыс. руб.





В первый раз женщина отделалась условным наказанием и решила продолжить преступную деятельность. В 2016 году ее осудили вновь. Уже за хищение денег. Суд назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.





На этом женщина не остановилась и вновь обманула пациентку. На этот раз ей назначено наказание в виде исправительных работ и удержания 10% от дохода, пишет «Новый день».