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Новости Нижнего Тагила

Врач из Асбеста трижды осуждена за мошенничество и кражи у пациентов

2 июня 2017, 14:00Добавить новость
больница,город,деньги,суд,уголовное дело,врач,мошенница,Асбест

В полицию Асбеста в 2015 году начали поступать заявления от граждан о том, что они стали жертвами врача-мошенницы.

По факту обращения граждан возбудили уголовное дело. Правоохранители выяснили, что врач городской больницы втиралась в доверие к своим пациентам, занимала у них крупные суммы денег, а потом отказывалась их возвращать. Так, она обманула людей на сумму 325 тыс. руб.

В первый раз женщина отделалась условным наказанием и решила продолжить преступную деятельность. В 2016 году ее осудили вновь. Уже за хищение денег. Суд назначил ей наказание в виде 150 часов обязательных работ.

На этом женщина не остановилась и вновь обманула пациентку. На этот раз ей назначено наказание в виде исправительных работ и удержания 10% от дохода, пишет «Новый день»

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