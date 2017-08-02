15 000 рублей штрафа заплатит сотрудник заправки в Богдановиче за нарушение техники безопасности

Оператор автомобильной газозаправочной станции в Богдановиче заправил бытовой баллон с нарушением правил техники безопасности. По итогам судебного разбирательства он выплатит штраф в размере 15 000 рублей.

3 мая к оператору газозаправочной станции обратились два местных жителя с просьбой заправить бытовой баллон газом. Взяв за услугу заправки денежные средства, оператор наполнил баллон пропаном в объёме 27 литров.



В качестве переходника от заправочного пистолета к баллону мужчина использовал приспособление, изготовленное кустарным способом. Тем самым оператор нарушил ряд правил техники безопасности и эксплуатации газозаправочного оборудования.



После того, как о случившемся стало известно руководству заправки и сотрудникам полиции, было возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей.



1 августа Сухоложский городской суд признал оператора газозаправочной станции виновным и назначил штраф в размере 15 000 рублей.



Руководству АГЗС было вынесено представление об устранении всех выявленных недостатков для пресечения подобных нарушений в будущем.



По итогам внутреннего расследования дисциплинарные взыскания получили три инженера, отвечавшие за инструктаж по технике безопасности, сообщает СУ СК РФ по Свердловской области.