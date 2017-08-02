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Новости Нижнего Тагила

Невьянский рецидивист украл из квартиры священника церковные ценности на 350 000 рублей (ФОТО)

2 августа 2017, 18:05Добавить новость
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В Невьянске осудили вора, укравшего у священника кресты, иконы и складни на сумму 350 000 рублей.

В апреле 2017 года в Невьянске был задержан местный житель. Попался он на ограблении квартиры, из которой вынес часы, планшет и мужскую одежду. Как выяснилось на допросе, мужчина совершил не только это преступление.

Он сознался в том, что совершил несколько краж церковных ценностей: из квартиры священнослужителя и часовни в деревне Сербишино.

Почти все похищенное он успел продать. Только напрестольный крест стоимостью 100 000 рублей он вернул незадолго до суда, сообщает «Наша газета». Состоявшийся суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

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Фото: «Наша газета»

 

 

 
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