Невьянский рецидивист украл из квартиры священника церковные ценности на 350 000 рублей (ФОТО)

В Невьянске осудили вора, укравшего у священника кресты, иконы и складни на сумму 350 000 рублей.

В апреле 2017 года в Невьянске был задержан местный житель. Попался он на ограблении квартиры, из которой вынес часы, планшет и мужскую одежду. Как выяснилось на допросе, мужчина совершил не только это преступление.





Он сознался в том, что совершил несколько краж церковных ценностей: из квартиры священнослужителя и часовни в деревне Сербишино.





Почти все похищенное он успел продать. Только напрестольный крест стоимостью 100 000 рублей он вернул незадолго до суда, сообщает «Наша газета». Состоявшийся суд приговорил злоумышленника к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.





Фото: «Наша газета»