1 миллион рублей заплатит екатеринбургская фирма за попытку подкупа сотрудника МВД

Фирма «Фаворит» из Екатеринбурга должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей за попытку подкупа сотрудника полиции. Сумма взятки составила 60 000 рублей.

Сотрудник компании «Фаворит» попытался подкупить начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла ГУ МВД России по Свердловской области.



В обмен на предложенные 60 000 рублей полицейский должен был подписать акт приёма-передачи товара, тогда, как самого факта передачи не было.



Информация о попытке подкупа была передана в Управление ФСБ России по Свердловской области. Оперативная группа провела задержание в момент передачи взятки и арестовала представителя фирмы.



Как сообщает E1.ru, против компании возбудили административное дело, по итогам которого суд предписал ООО «Фаворит» выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.