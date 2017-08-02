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Новости Нижнего Тагила

1 миллион рублей заплатит екатеринбургская фирма за попытку подкупа сотрудника МВД

2 августа 2017, 07:35Добавить новость
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Фирма «Фаворит» из Екатеринбурга должна выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей за попытку подкупа сотрудника полиции. Сумма взятки составила 60 000 рублей.

Сотрудник компании «Фаворит» попытался подкупить начальника Центра информационных технологий, связи и защиты информации тыла ГУ МВД России по Свердловской области.

В обмен на предложенные 60 000 рублей полицейский должен был подписать акт приёма-передачи товара, тогда, как самого факта передачи не было.


Информация о попытке подкупа была передана в Управление ФСБ России по Свердловской области. Оперативная группа провела задержание в момент передачи взятки и арестовала представителя фирмы.

Как сообщает E1.ru, против компании возбудили административное дело, по итогам которого суд предписал ООО «Фаворит» выплатить штраф в размере 1 миллиона рублей.

 
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