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Новости Нижнего Тагила

Мусульманскую мечеть в Екатеринбурге снесут ради строительства ледовой арены

2 августа 2017, 10:00Добавить новость
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Администрация Екатеринбурга выиграла суд за земельный участок, где сейчас находится мусульманская мечеть.

Мечеть было запланировано построить давно, первый камень объекта возложил Эдуард Россель. Строительство здания было согласовано с мэрией. Однако, спустя несколько лет, из-за кризиса, отсутствия финансирования вместо большой мечети на земельном участке построили небольшой храм. Однако его было достаточно для богослужений мусульманской общины.

Судебные разбирательства между МУГИСО и общиной длились с 2016 года и слушались в нескольких инстанциях. Конечным решением стал снос мечети. На месте храма появится ледовая арена, пишет Ура.ру.

 
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