Мусульманскую мечеть в Екатеринбурге снесут ради строительства ледовой арены

Администрация Екатеринбурга выиграла суд за земельный участок, где сейчас находится мусульманская мечеть.

Мечеть было запланировано построить давно, первый камень объекта возложил Эдуард Россель. Строительство здания было согласовано с мэрией. Однако, спустя несколько лет, из-за кризиса, отсутствия финансирования вместо большой мечети на земельном участке построили небольшой храм. Однако его было достаточно для богослужений мусульманской общины.





Судебные разбирательства между МУГИСО и общиной длились с 2016 года и слушались в нескольких инстанциях. Конечным решением стал снос мечети. На месте храма появится ледовая арена, пишет Ура.ру.