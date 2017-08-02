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Новости Нижнего Тагила

Пикет против показа фильма «Матильда» прошел в Екатеринбурге (ФОТО)

2 августа 2017, 09:30Добавить новость
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В Екатеринбурге состоялся пикет против фильма «Матильда» Алексея Учителя. 

Изначально планировалось, что в акции примут участие 40 человек, на митинг обещала приехать даже Наталья Поклонская. Однако в назначенное время пришел всего один человек.

Название акции анонсировалось как «Стояние за веру! За народ и Царя!». По утверждению активистов, в фильме неприглядно показан образ Николая II. Мероприятие прошло у Храма-на-Крови. Рядом дежурили полицейские, но их вмешательство не потребовалось. Акция была согласована с администрацией города.

В храме прошел молебен. Батюшка отметил, что Николай II был мучеником, а сейчас его образ пытаются запятнать. При этом, от высказываний в адрес фильма церковнослужитель воздержался.

Отметим, что, несмотря на отказ от участия в митинге, на богослужение пришло много народу. Некоторые из них потом поставили подписи против показа фильма «Матильда», пишет Е1.

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Фото: Е1

 
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