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Новости Нижнего Тагила

Почти 100 000 рублей отсудила екатеринбурженка у интернет-магазина

2 августа 2017, 17:05Добавить новость
Екатеринбург,закон,нарушение,Свердловская область,суд,моральный вред,купля-продажа,договор,интернет магазин,заказ
Жительнице Екатеринбурга удалось высудить более 96 тысяч рублей за поставку недоукомплектованного товара.

Местная жительница уральской столицы заказала в интернет-магазине инвалидную коляску и ортопедическую обувь. Получив товар, женщина обнаружила, что в комплектации коляски нет насоса, соответствующей документации, а полученные полуботинки не соответствуют заказанному размеру.

Предъявив продавцу претензию, екатеринбурженка получила отказ. После этого женщина обратилась в суд, где претензии покупательницы были признаны объективными, поэтому было принято решение – удовлетворить требования женщины частично, сообщает ZNAK.

Договор купли-продажи был расторгнут, а с ответчика было взыскано 96 800 рублей. Из них 24 100 рублей — стоимость товара, 31 600 рублей — штраф в пользу покупателя, 24 100 рублей — неустойка, 15 000 рублей — компенсация морального вреда, 1 700 рублей — убытки, 2 000 рублей — госпошлина.

 

 

 
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