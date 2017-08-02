Почти 100 000 рублей отсудила екатеринбурженка у интернет-магазина

Жительнице Екатеринбурга удалось высудить более 96 тысяч рублей за поставку недоукомплектованного товара.

Местная жительница уральской столицы заказала в интернет-магазине инвалидную коляску и ортопедическую обувь. Получив товар, женщина обнаружила, что в комплектации коляски нет насоса, соответствующей документации, а полученные полуботинки не соответствуют заказанному размеру.





Предъявив продавцу претензию, екатеринбурженка получила отказ. После этого женщина обратилась в суд, где претензии покупательницы были признаны объективными, поэтому было принято решение – удовлетворить требования женщины частично, сообщает ZNAK.





Договор купли-продажи был расторгнут, а с ответчика было взыскано 96 800 рублей. Из них 24 100 рублей — стоимость товара, 31 600 рублей — штраф в пользу покупателя, 24 100 рублей — неустойка, 15 000 рублей — компенсация морального вреда, 1 700 рублей — убытки, 2 000 рублей — госпошлина.