Мужчина украл сотовый телефон и деньги из сумки прихожанки в нижнетагильском храме

Полицейские задержали мужчину, совершившего кражу сотового телефона у прихожанки нижнетагильского храма.

В конце июля в отделение полиции Нижнего Тагила обратилась 27-летняя женщина. Она заявила о краже телефона, которая произошла в то время, когда девушка находилась в храме на Вагонке. Пока она ставила свечки, ее сумочка лежала на скамье.





После посещения храма женщина обнаружила пропажу 6 000 рублей и мобильного телефона, которые находились в сумочке.





После проведения ряда оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний рабочий ритуального агентства, расположенного неподалеку от храма на улице Лесной. К моменту задержания телефон он уже успел сбыть.



Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде.