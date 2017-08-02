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Новости Нижнего Тагила

Мужчина украл сотовый телефон и деньги из сумки прихожанки в нижнетагильском храме

2 августа 2017, 14:45Добавить новость
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Полицейские задержали мужчину, совершившего кражу сотового телефона у прихожанки нижнетагильского храма.

В конце июля в отделение полиции Нижнего Тагила обратилась 27-летняя женщина. Она заявила о краже телефона, которая произошла в то время, когда девушка находилась в храме на Вагонке. Пока она ставила свечки, ее сумочка лежала на скамье.

После посещения храма женщина обнаружила пропажу 6 000 рублей и мобильного телефона, которые находились в сумочке.

После проведения ряда оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого в краже. Им оказался 45-летний рабочий ритуального агентства, расположенного неподалеку от храма на улице Лесной. К моменту задержания телефон он уже успел сбыть.

Выяснилось, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение имущественных преступлений, сообщает МУ МВД Нижнего Тагила. Сейчас мужчине грозит до двух лет лишения свободы. С него взята подписка о невыезде. 

 

 

 
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