Сергей Шойгу посетит с инспекцией Свердловскую область

В Свердловской области ждут визита министра обороны России Сергея Шойгу. К проверке готовятся ракетные части.

Сергей Шойгу посетит уральские воинские части с проверкой. Сейчас министр обороны находится в Центральном военном округе, визит в Свердловскую область назначен на 3 августа.

В рамках проверки министр обороны инспектирует объекты, связанные с ракетными установками. В Свердловской области таких воинских частей две – в поселке Свободном и Елани. Пока неизвестно, в какую именно часть приедет министр обороны, поэтому к встрече готовятся везде.

Как сообщает Ura.ru, также в скором времени в Екатеринбург прилетит директор центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу. Она проведет для желающих несколько уроков на тему «Научись спасать жизнь!».