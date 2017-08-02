| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Сергей Шойгу посетит с инспекцией Свердловскую область

2 августа 2017, 20:40Добавить новость
безопасность,МЧС,проверка,Свердловская область,Министр обороны,воинская часть,инспекция

В Свердловской области ждут визита министра обороны России Сергея Шойгу. К проверке готовятся ракетные части.

Сергей Шойгу посетит уральские воинские части с проверкой. Сейчас министр обороны находится в Центральном военном округе, визит в Свердловскую область назначен на 3 августа.

 

В рамках проверки министр обороны инспектирует объекты, связанные с ракетными установками. В Свердловской области таких воинских частей две – в поселке Свободном и Елани. Пока неизвестно, в какую именно часть приедет министр обороны, поэтому к встрече готовятся везде.

 

Как сообщает Ura.ru, также в скором времени в Екатеринбург прилетит директор центра экстренной психологической помощи Юлия Шойгу. Она проведет для желающих несколько уроков на тему «Научись спасать жизнь!».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Новые собственники подстанции под Нижним Тагилом не подготовили ее к ЧС: все заросло лесом, зайти туда было невозможно
4 июня, 15:00
0 1
2
14 судоводителей маломерных судов Среднего Урала оштрафованы за нарушение правил пользования с начала навигации
25 мая, 10:00
0 0
Женщина и ребенок в коляске выпали из автобуса на проезжую часть в Екатеринбурге
сегодня, 12:00
0 6

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 93
Подписаться на новости