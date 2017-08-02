Симпозиум городской и ландшафтной скульптуры прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Темой симпозиума в этом году стали городские вывески. Используя комбинированные композиции из камня и металла, участники разработали знаки, указывающие направление к объектам культурного и художественного наследия Нижнего Тагила.



Все предложенные варианты приняты комиссией, и, в скором времени, будут расположены в соответствующих местах города, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.





Фото: Безформата.ru



Участникам симпозиума были вручены дипломы и благодарственные письма. Также была задана тема для использования в будущем. Скульпторы должны подумать над украшением парка «Народный» и представить свои проекты в рамках проведения следующего симпозиума.

Фото: Безформата.ru