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Новости Нижнего Тагила

Симпозиум городской и ландшафтной скульптуры прошёл в Нижнем Тагиле (ФОТО)

2 августа 2017, 06:35Добавить новость
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Третий по счёту симпозиум городской и ландшафтной скульптуры «Сезон искусств в Демидовском крае» завершился 1 августа в Нижнем Тагиле.

Темой симпозиума в этом году стали городские вывески. Используя комбинированные композиции из камня и металла, участники разработали знаки, указывающие направление к объектам культурного и художественного наследия Нижнего Тагила.

Все предложенные варианты приняты комиссией, и, в скором времени, будут расположены в соответствующих местах города, сообщает пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.

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Фото: Безформата.ru


Участникам симпозиума были вручены дипломы и благодарственные письма. Также была задана тема для использования в будущем. Скульпторы должны подумать над украшением парка «Народный» и представить свои проекты в рамках проведения следующего симпозиума.

 

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Фото: Безформата.ru

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