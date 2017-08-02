| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело о халатности при строительстве домов для переселения граждан возбуждено в Верхней Пышме

2 августа 2017, 14:15Добавить новость
бюджет,город,закон,легковые авто,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,строительство,уголовное дело,халатность,уголовный кодекс,Верхняя Пышма,ущерб,прокурорская проверка
В связи с обнаруженными нарушениями, допущенными при строительстве домов для переселения, в Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

В ноябре 2014 года с одной из коммерческих организаций Верхней Пышмы был заключен контракт, согласно которому должны были быть построены многоквартирные жилые дома, предназначенные для заселения жителей из аварийного жилья. Договор был составлен в рамках реализации муниципальной программы по переселению.  

В мае 2016 года дома были приняты в эксплуатацию. При этом при проверке построенных домов были обнаружены нарушения, которые предстояло устранить. Бюджету это обошлось в 1,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».

После проведения прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» . 

 

 

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео что-то необычное? Стали свидетелями интересного происшествия? Посетили мероприятие? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , , , , , , ,

Читайте также:

Директор строительной фирмы в Екатеринбурге обвиняется в причинении имущественного ущерба и обмане дольщиков
23 мая, 16:25
0 0
Строительство социальных объектов в Свердловской области осуществляется с многочисленными нарушениями
4 июля, 17:05
0 3
1
Незаконная вырубка сосен в Тагицком ГО причинила значительный ущерб лесничеству: возбуждено уголовное дело
22 июня, 11:50
0 0

Lentainform

Загрузка...
Комментарии (1)
anna 02.08.2017 14:32:13 #
В Нижнем Тагиле были подобные прецеденты.Например дом построенный по ул.Оплетина 14 для сирот.В нем невозможно жить. ссылка
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 166
Подписаться на новости