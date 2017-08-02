Уголовное дело о халатности при строительстве домов для переселения граждан возбуждено в Верхней Пышме

В связи с обнаруженными нарушениями, допущенными при строительстве домов для переселения, в Верхней Пышме возбуждено уголовное дело по статье «халатность».

В ноябре 2014 года с одной из коммерческих организаций Верхней Пышмы был заключен контракт, согласно которому должны были быть построены многоквартирные жилые дома, предназначенные для заселения жителей из аварийного жилья. Договор был составлен в рамках реализации муниципальной программы по переселению.





В мае 2016 года дома были приняты в эксплуатацию. При этом при проверке построенных домов были обнаружены нарушения, которые предстояло устранить. Бюджету это обошлось в 1,5 млн рублей, сообщает «Интерфакс».





После проведения прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «халатность» .