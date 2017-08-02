Видео с задержанием ОМОНом наркоторговца-оптовика в Нижнем Тагиле появилось в сети (ВИДЕО)

По информации МВД, задержанию предшествовала контрольная закупка. В ходе неё в роли покупателей выступили сотрудники полиции в штатском. После сделки продавец проследовал на своём автомобиле к автомойке, где он и был задержан.

Это была тщательно спланированная операция, в которой сотрудники уголовного розыска и ОМОН задержали подозреваемого в наркоторговле. Заведены и расследуются уголовные дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к сбыту наркотиков задержанному, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



Тайминг задержания на видео:



0:01 Автомобиль подозреваемого прибывает на автомойку



0:15 Мужчина выходит из машины, достаёт коврики, ожидает



2:20 Сотрудники ОМОН задерживают подозреваемого



3:00 Полицейские укладывают мужчину на капот



26:15 Служащий в штатском опрашивает задержанного



45:25 В присутствии понятых проводится обыск автомобиля, где подозреваемый обустроил тайник с наркотиками



50:00 Эксперт изучает содержимое пакетов, обнаруженных в салоне автомобиля



1:00:15 Проводится обыск багажника автомобиля



1:10:00 Полицейские уводят подозреваемого в наркоторговле за кадр



1:31:48 Разошлись все действующие лица, кроме полицейских, обыскивавших машину.

Видео: камеры видеонаблюдения автомойки Lейка на ул. Индустриальная, 27 июля, 2017 г.