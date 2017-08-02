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Новости Нижнего Тагила

Видео с задержанием ОМОНом наркоторговца-оптовика в Нижнем Тагиле появилось в сети (ВИДЕО)

2 августа 2017, 15:55Добавить новость
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Подозреваемый в наркоторговле 34-летний житель Нижнего Тагила был задержан в автомойке на ул. Индустриальная 27 июля.

По информации МВД, задержанию предшествовала контрольная закупка. В ходе неё в роли покупателей выступили сотрудники полиции в штатском. После сделки продавец проследовал на своём автомобиле к автомойке, где он и был задержан

 

Это была тщательно спланированная операция, в которой сотрудники уголовного розыска и ОМОН задержали подозреваемого в наркоторговле. Заведены и расследуются уголовные дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к сбыту наркотиков задержанному, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


 Тайминг задержания на видео:

0:01 Автомобиль подозреваемого прибывает на автомойку

0:15 Мужчина выходит из машины, достаёт коврики, ожидает

2:20 Сотрудники ОМОН задерживают подозреваемого

3:00 Полицейские укладывают мужчину на капот

26:15 Служащий в штатском опрашивает задержанного

45:25 В присутствии понятых проводится обыск автомобиля, где подозреваемый обустроил тайник с наркотиками
  
50:00 Эксперт изучает содержимое пакетов, обнаруженных в салоне автомобиля

1:00:15 Проводится обыск багажника автомобиля

1:10:00 Полицейские уводят подозреваемого в наркоторговле за кадр

1:31:48 Разошлись все действующие лица, кроме полицейских, обыскивавших машину. 

 

Видео: камеры видеонаблюдения автомойки Lейка на ул. Индустриальная, 27 июля, 2017 г.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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