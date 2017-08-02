Видео с задержанием ОМОНом наркоторговца-оптовика в Нижнем Тагиле появилось в сети (ВИДЕО)

По информации МВД, задержанию предшествовала контрольная закупка. В ходе неё в роли покупателей выступили сотрудники полиции в штатском. После сделки продавец проследовал на своём автомобиле к автомойке, где он и был задержан.
Это была тщательно спланированная операция, в которой сотрудники уголовного розыска и ОМОН задержали подозреваемого в наркоторговле. Заведены и расследуются уголовные дела о незаконном хранении и сбыте наркотических средств в крупном размере. Сотрудники полиции устанавливают лиц, причастных к сбыту наркотиков задержанному, -- рассказали журналистам TagilCity.ru в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
Тайминг задержания на видео:
0:01 Автомобиль подозреваемого прибывает на автомойку
0:15 Мужчина выходит из машины, достаёт коврики, ожидает
2:20 Сотрудники ОМОН задерживают подозреваемого
3:00 Полицейские укладывают мужчину на капот
26:15 Служащий в штатском опрашивает задержанного
45:25 В присутствии понятых проводится обыск автомобиля, где подозреваемый обустроил тайник с наркотиками
50:00 Эксперт изучает содержимое пакетов, обнаруженных в салоне автомобиля
1:00:15 Проводится обыск багажника автомобиля
1:10:00 Полицейские уводят подозреваемого в наркоторговле за кадр
1:31:48 Разошлись все действующие лица, кроме полицейских, обыскивавших машину.
Видео: камеры видеонаблюдения автомойки Lейка на ул. Индустриальная, 27 июля, 2017 г.