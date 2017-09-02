88-летний екатеринбуржец оплатил незаконно начисленный долг деньгами на похороны

Жители дома, о котором идёт речь, долгое время получали двойные квитанции, причем каждый расплачивался по разным платёжным документам.



В какой-то момент одна из управляющих организаций подсчитала долг за большой период времени и разослала квитанции. Самая большая сумма была выписана 88-летнему ветерану труда, мужчине с инвалидностью - 79 067 рублей, пишет Ura.ru.



В квитанциях была угроза об отключении воды и света. Кроме того, к людям, получающим компенсации различного рода, приходили письма с предупреждением о приостановке соцвыплат из-за имеющегося долга.



Пожилой мужчина, испугавшись столь кардинальных мер, оплатил счёт. Однако позже юристы заявили, что действия коммунальных служб незаконны. Предстоит судебное разбирательство.