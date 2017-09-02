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Новости Нижнего Тагила

Опека забрала детей у притворявшейся мужчиной матери из Екатеринбурга

2 сентября 2017, 09:00Добавить новость
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В многодетной семье екатеринбуржцев проживает трое родных детей и двое приемных. Накануне отъезда в Испанию на ПМЖ горожане получили приказ о расторжении договора опеки на усыновленных ребят.

Официальной причиной явилось то, что в квартире грязно: в жилище три собаки, и повсюду валяются их экскременты. Однако домочадцы считают, что дело в другом. Мать ведёт личный блог от лица трансгендера, и, она уверена, что представителей органов опеки насторожило именно это.


По словам екатеринбурженки, этому есть объяснение. Дело в том, что женщина некоторое время назад сделала операцию по уменьшению груди. У нее были фотографии из операционной, которые она выкладывала в интернет. Статьями о людях, меняющих половую принадлежность, она хотела попросту зарабатывать, поскольку у нее получалось писать. По всем другим признакам жительница столицы Урала является женщиной.

Сейчас вопрос о передаче детей обратно в семью стоит в подвешенном состоянии, о ситуации уже знает Евгений Ройзман. Добавим, что двое изъятых из семьи ребят четырех и пяти лет имеют проблемы со здоровьем. Климат Испании им бы подошёл как нельзя лучше.

 
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