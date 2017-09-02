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Новости Нижнего Тагила

Семья свердловчан ищет единомышленников для возрождения заброшенной деревни

2 сентября 2017, 13:45Добавить новость
Свердловская область
Семья Русиновых переехала в Журавлиный Лог в прошлом году. Сейчас в заброшенном поселке живут только они.

Сергей Русинов, его жена и пожилая мать – единственные жители деревни Журавлиный Лог. Они переехали сюда в прошлом году, построили дом и организовали хозяйство. Семья всерьез задумалась о том, чтобы возродить давно заброшенную деревню, и готова дать объявление о поиске единомышленников.

 

Русиновы занимаются разведением птиц: сейчас в их птичнике 10 индюшек, 20 гусей и около 300 кур. Большую часть яиц продают в городе Красноуфимск, так как в деревне продавать товар некому. Местные жители уехали в город после того, как отменили единственный ж/д маршрут, соединяющий поселок с другими населенными пунктами.

 

Журавлиный Лог заброшен уже более 20 лет. В деревне нет сотовой связи, интернета и электричества. Русиновы запланировали соорудить плотину и поставить на ней гидроэлектростанцию. Если в поселке появится связь и электричество, возможно, кто-то из местных жителей захочет вернуться обратно, сообщает Областное телевидение России.

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