Семья свердловчан ищет единомышленников для возрождения заброшенной деревни

Сергей Русинов, его жена и пожилая мать – единственные жители деревни Журавлиный Лог. Они переехали сюда в прошлом году, построили дом и организовали хозяйство. Семья всерьез задумалась о том, чтобы возродить давно заброшенную деревню, и готова дать объявление о поиске единомышленников.

Русиновы занимаются разведением птиц: сейчас в их птичнике 10 индюшек, 20 гусей и около 300 кур. Большую часть яиц продают в городе Красноуфимск, так как в деревне продавать товар некому. Местные жители уехали в город после того, как отменили единственный ж/д маршрут, соединяющий поселок с другими населенными пунктами.

Журавлиный Лог заброшен уже более 20 лет. В деревне нет сотовой связи, интернета и электричества. Русиновы запланировали соорудить плотину и поставить на ней гидроэлектростанцию. Если в поселке появится связь и электричество, возможно, кто-то из местных жителей захочет вернуться обратно, сообщает Областное телевидение России.