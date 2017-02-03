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Новости Нижнего Тагила

26 скамеек с рекламой в Екатеринбурге будут демонтированы по решению суда

3 февраля 2017, 08:10Добавить новость
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В Екатеринбурге демонтируют 26 рекламных скамеек, на которые отсутствовала необходимая разрешительная документация.

Владельцем рекламного носителя, вовремя не позаботившемся о наличии документов, является ООО «Голден Стрим Медиа». Накануне в Верх-Исетском районном суде было рассмотрено дело, заявителем в котором оказался прокурор этого района.

Суд удовлетворил требования руководителя ведомства. Теперь владелец обязуется демонтировать рекламную информацию со скамеек, поскольку он нарушил закон о рекламе.

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