26 скамеек с рекламой в Екатеринбурге будут демонтированы по решению суда

Владельцем рекламного носителя, вовремя не позаботившемся о наличии документов, является ООО «Голден Стрим Медиа». Накануне в Верх-Исетском районном суде было рассмотрено дело, заявителем в котором оказался прокурор этого района.



Суд удовлетворил требования руководителя ведомства. Теперь владелец обязуется демонтировать рекламную информацию со скамеек, поскольку он нарушил закон о рекламе.