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Новости Нижнего Тагила

Директор УК Нижнего Тагила претендует на должность главы Фонда капремонта области

3 февраля 2017, 08:50Добавить новость
выборы,город,Екатеринбург,Нижний Тагил,работа,ремонт,Россия,Свердловская область,капремонт
В Свердловской области стали известны имена двух кандидатов, претендующих на пост директора Фонда капитального ремонта. Ими стали Никита Копаев, директор тагильской управляющей компании «УК Дзержинского района» и глава Сухого Лога Станислав Суханов.

Изначально на место рассчитывали 9 кандидатов, однако по различным причинам они были отсеяны. В основном из-за неправильно оформленных документов или вовсе их отсутствия. Шанса на реабилитацию у них нет.

Следующий этап для потенциальных руководителей Фонда – тестирование. Он состоится 16 февраля. Решающим этапом станет собеседование, пишет Ura.ru.

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