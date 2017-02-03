Директор УК Нижнего Тагила претендует на должность главы Фонда капремонта области

Изначально на место рассчитывали 9 кандидатов, однако по различным причинам они были отсеяны. В основном из-за неправильно оформленных документов или вовсе их отсутствия. Шанса на реабилитацию у них нет.



Следующий этап для потенциальных руководителей Фонда – тестирование. Он состоится 16 февраля. Решающим этапом станет собеседование, пишет Ura.ru.