Исправительные центры в России могут не вместить всех осужденных к принудительным работам

Количество потенциальных осужденных к этому виду наказания оказалось гораздо больше, чем мест в специальных центрах.

В этом году был введен новый вид наказания – принудительные работы. Для того, чтобы осужденные выполняли такую работу, в ФСИН занялись строительством исправительных центров. В данный момент построено 4 объекта. Помимо этого, были оборудованы специальные участки при уже функционирующих исправительных колониях.

Однако этого может быть недостаточно, пишет газета «Известия». В данный момент такие центры могут принять примерно 900 осужденных к принудительным работам. Но число осужденных к этому виду наказания может превышать десятки тысяч человек в год. В связи с этим появилась информация, что судьям неофициально рекомендуют давать подобные приговоры как можно реже.

На данный момент открыто по одному исправительному центру в Ставропольском и Приморском краях и еще два в Тюменской и Тамбовской областях.