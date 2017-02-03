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Новости Нижнего Тагила

Исправительные центры в России могут не вместить всех осужденных к принудительным работам

3 февраля 2017, 13:20Добавить новость
Россия,наказание,принудительные работы,суд,исправительные колонии,осужденные,исправительные центры,ФСИН

Количество потенциальных осужденных к этому виду наказания оказалось гораздо больше, чем мест в специальных центрах.

В этом году был введен новый вид наказания – принудительные работы. Для того, чтобы осужденные выполняли такую работу, в ФСИН занялись строительством исправительных центров. В данный момент построено 4 объекта. Помимо этого, были оборудованы специальные участки при уже функционирующих исправительных колониях.

 

Однако этого может быть недостаточно, пишет газета «Известия». В данный момент такие центры могут принять примерно 900 осужденных к принудительным работам. Но число осужденных к этому виду наказания может превышать десятки тысяч человек в год. В связи с этим появилась информация, что судьям неофициально рекомендуют давать подобные приговоры как можно реже.

 

На данный момент открыто по одному исправительному центру в Ставропольском и Приморском краях и еще два в Тюменской и Тамбовской областях.

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