Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)

Разыскивается молодой человек, который взял у ребёнка соседки поиграть ноутбук и исчез.
Мать ребёнка рассказала, что злоумышленника зовут Макаренко Алексей.
Молодой человек снимал комнату по соседству с нами по улице Дзержинского, -- пояснила женщина.
В пресс-службе УВД Нижнего Тагила подтвердили, что молодой человек снимал там комнату и неоднократно брал у ребёнка соседки поиграть ноутбук.
В очередной такой раз он исчез. Проводится проверка, устанавливается его предполагаемое местонахождение, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД.
По результатам проверки будет принято соответствующее решение.
Этот человек действительно объявлен в оперативный розыск, -- сообщили в УВД Нижнего Тагила.