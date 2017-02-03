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Новости Нижнего Тагила

Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)

3 февраля 2017, 16:15Добавить новость
Вагонка,интернет,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,ребенок,розыск,поиск

Разыскивается молодой человек, который взял у ребёнка соседки поиграть ноутбук и исчез.

Мать ребёнка рассказала, что злоумышленника зовут Макаренко Алексей.

Молодой человек снимал комнату по соседству с нами по улице Дзержинского, -- пояснила женщина.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила подтвердили, что молодой человек снимал там комнату  и неоднократно брал у ребёнка соседки поиграть ноутбук.

В очередной такой раз он исчез. Проводится проверка, устанавливается его предполагаемое местонахождение, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.

Этот человек действительно объявлен в оперативный розыск, -- сообщили в УВД Нижнего Тагила.

Вагонка,интернет,нарушение,Нижний Тагил,полиция,проверка,ребенок,розыск,поиск
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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Комментарии (2)
koza 03.02.2017 16:43:24 #
я в шоке........у меня знакомый телефон украл и до меня еще пострадавшие есть так в розыск не подают. 1,5-2 года прошло
Александра Постоногова 03.02.2017 17:13:40 #
а вы можете с редакцией поделиться информацией? мы проработаем и полицию привлечем.
 
+7 (3435) 499-334 или pressa@tagilcity.ru
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