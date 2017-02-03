Взял ноутбук у ребенка и исчез: в Нижнем Тагиле ищут недобросовестного соседа (ФОТО)

Разыскивается молодой человек, который взял у ребёнка соседки поиграть ноутбук и исчез.

Мать ребёнка рассказала, что злоумышленника зовут Макаренко Алексей.





Молодой человек снимал комнату по соседству с нами по улице Дзержинского, -- пояснила женщина.

В пресс-службе УВД Нижнего Тагила подтвердили, что молодой человек снимал там комнату и неоднократно брал у ребёнка соседки поиграть ноутбук.





В очередной такой раз он исчез. Проводится проверка, устанавливается его предполагаемое местонахождение, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД.

По результатам проверки будет принято соответствующее решение.





Этот человек действительно объявлен в оперативный розыск, -- сообщили в УВД Нижнего Тагила.