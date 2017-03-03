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Новости Нижнего Тагила

Корпоративная газета Уралвагонзавода «Машиностроитель» отмечает 85-летие

3 марта 2017, 13:05Добавить новость
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3 марта 85-летие отмечает корпоративное издание УВЗ – газета «Машиностроитель». Первый выпуск увидел свет в 1932 году, сообщает пресс-служба завода. Газета появилась во время строительства «Уралвагонзавода» и много лет освещала жизнь предприятия, успехи и достижения, писала о профессионалах своего дела, работающих на УВЗ.
 
Издание за минувшие годы несколько раз меняло название, газета называлась: «Коминтерновец», «Вагоногигант», «Сталинец». Во время войны она поднимала боевой дух тагильчан, позже в ней публиковались материалы об инноваторстве и передовых технологиях, в 70-80 годы стала выпускаться еще и радиогазета.
 
Тираж газеты был всего 4000 экземпляров, и выписывать ее могли только лучшие работники и ветераны УВЗ.
 
Сейчас тираж «Машиностроителя» достиг 17800 экземпляров, и газета до сих пор остается одним из главных источников заводских и районных новостей.
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Уралвагонзавод (УВЗ)
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