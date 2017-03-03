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Новости Нижнего Тагила

Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль в подарок от губернатора

3 марта 2017, 09:25Добавить новость
Свердловская область,Евгений Куйвашев,здоровье,молочные продукты,местные продукты,ферма,производство,коровы,животные
Накануне Евгений Куйвашев наградил лучших животноводов Свердловской области. В мероприятии приняли участие 17 животноводческих предприятий. Доярка Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» была награждена автомобилем, как лучшая доярка региона. Женщина стала счастливой обладательницей автомашины «Лада-Приора».
 
Кроме того, как пишет «Областная газета», все участники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
 
Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства, -- обратился к животноводам Евгений Куйвашев.
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