Лучшая доярка Свердловской области получила автомобиль в подарок от губернатора

Накануне Евгений Куйвашев наградил лучших животноводов Свердловской области. В мероприятии приняли участие 17 животноводческих предприятий. Доярка Лариса Шабиева из АПК «Белореченский» была награждена автомобилем, как лучшая доярка региона. Женщина стала счастливой обладательницей автомашины «Лада-Приора».
Кроме того, как пишет «Областная газета», все участники были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами.
Именно благодаря вашему труду на прилавках уральских магазинов сегодня такое изобилие вкусных и полезных продуктов собственного производства, -- обратился к животноводам Евгений Куйвашев.