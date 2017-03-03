«Лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком»: в Нижнем Тагиле планируется создать университет для сокращения миграции молодёжи

Напомним, ранее портал TagilCity.ru опубликовал своё большое расследование на тему миграции молодёжи, в котором тагильчане изложили журналистам причины, побудившие их покинуть малую родину.



Не обошёл вниманием эту проблему и городской глава, вспомнив мудрый совет, услышанный им в детстве:

Я услышал однажды: «лучше быть хорошим металлургом, чем средним физиком». Почему отец мне так сказал? Потому что у него был друг, который уехал учиться в «Физтех», даже стал кандидатом наук, но… И что с того? Каждый сам на своём месте, каждый человек трудится. Нужно понимать, зачем ты едешь, как складывается после этого судьба, -- рассуждал мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Над исследованием проблемы миграции молодежи начата работа в администраии Нижнего Тагила.

Я дал задание – проанализировать. Молодые люди уезжают, а кем становятся? Директора [учебных заведений – прим. ред.] у нас считают по количеству поступивших в вузы. Работающих по призванию, по профессии, а как дальше их судьба складывается и почему? Это очень интересно и важно. Понятно, что каждый устраивается в жизни. А была ли возможность также устроиться в Нижнем Тагиле? Что изменилось бы для них, для города, если бы они остались здесь? — рассказал Сергей Носов о проводимой работе.



В качестве первоочередной задачи, направленной на прекращение оттока населения Нижнего Тагила, Сергей Носов назвал возрождение в городе высшего образования.

Проблема №1 на ближайшие 2-3 года – это возродить, именно возродить, пора уже употреблять это слово, высшее образование в Нижнем Тагиле. Ему жить осталось совершенно недолго. Признают оставшиеся филиалы неэффективными и нам расскажут – вот, видите, табличка, по которым они подлежат закрытию. И до свидания! -- высказал свои опасения мэр города.



В качестве примера градоначальник привёл город Магнитогорск, который сохранил свой университет. Создать университет в Нижнем Тагиле предложил и Сергей Носов.

Надо брать область, идти на федеральный уровень, и целенаправленно делать программу по созданию здесь университета на базе двух филиалов, -- заявил Сергей Носов.



Градоначальник сообщил, что дал необходимые поручения и время службам для выполнения его задания. По словам Носова, в настоящее время ответственные специалисты готовят аргументы, которые должны будут донести до региональных властей проблемы Нижнего Тагила и городское видение путей их решения.