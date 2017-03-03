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Новости Нижнего Тагила

Победить гололёд до конца текущей недели пообещали чиновники Нижнего Тагила

3 марта 2017, 11:15Добавить новость
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3 марта в Администрации Нижнего Тагила состоялось аппаратное совещание, на котором обсуждались в том числе вопросы зимнего содержания тротуаров.

Ситуация с гололёдом в городе вызвала недовольство мэра. 

 

Ответственные чиновники признали наличие в городе проблем с гололедом и рассказали о том, как они решаются.

 

К нам поступило 55 обращений. 75% обращений связаны с гололёдом. На текущий момент в рамках борьбы с гололёдом просыпано 411 тонн песчано-гравийной смеси. Составлен новый график дорожных работ. Дорожники работают над приведением дорожной сети, тротуаров, пешеходных переходов, остановочных комплексов в нормальное эксплуатационное состояние, -- рассказал присутствующим на собрании начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила – Владимир Юрченко.


По словам чиновника, работа над разрешением сложившейся ситуации ведётся ежедневно. Был назван и срок, когда проблема должна быть решена.

 

Дорожники работают над тем, чтобы до 5 числа эту напряжённость по тротуарам снять. Совместно с дорожниками мы выявили наиболее опасные места, где наибольшее количество жалоб. В ежедневном режиме в 4 часа мы рассматриваем эти вопросы, -- заверил собравшихся на собрании Владимир Юрченко.


Напомним, ранее портал TagilCity.ru рассказывал о том, что в Нижнем Тагиле произошёл рост травматизма из-за появившегося после оттепели гололёда

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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