Победить гололёд до конца текущей недели пообещали чиновники Нижнего Тагила

Ситуация с гололёдом в городе вызвала недовольство мэра.

Ответственные чиновники признали наличие в городе проблем с гололедом и рассказали о том, как они решаются.

К нам поступило 55 обращений. 75% обращений связаны с гололёдом. На текущий момент в рамках борьбы с гололёдом просыпано 411 тонн песчано-гравийной смеси. Составлен новый график дорожных работ. Дорожники работают над приведением дорожной сети, тротуаров, пешеходных переходов, остановочных комплексов в нормальное эксплуатационное состояние, -- рассказал присутствующим на собрании начальник управления городским хозяйством администрации Нижнего Тагила – Владимир Юрченко.



По словам чиновника, работа над разрешением сложившейся ситуации ведётся ежедневно. Был назван и срок, когда проблема должна быть решена.

Дорожники работают над тем, чтобы до 5 числа эту напряжённость по тротуарам снять. Совместно с дорожниками мы выявили наиболее опасные места, где наибольшее количество жалоб. В ежедневном режиме в 4 часа мы рассматриваем эти вопросы, -- заверил собравшихся на собрании Владимир Юрченко.



Напомним, ранее портал TagilCity.ru рассказывал о том, что в Нижнем Тагиле произошёл рост травматизма из-за появившегося после оттепели гололёда.