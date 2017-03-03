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Новости Нижнего Тагила

Подростки из элитной гимназии Екатеринбурга вынесли вещи из храма и устроили селфи

3 марта 2017, 08:20Добавить новость
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В Екатеринбурге десятиклассники устроили скандальную фотосессию. Проникнув в помещения Храма-на-крови, они взяли церковную атрибутику и сделали селфи. Личности подростков были установлены.

Также школьники взяли крест с алтаря, подменив его на гаечный ключ, пишет Ura.ru. Известно, что подобные поступки они совершают не впервые. Ранее их ловили, но отпустили.

Это произошло в минувший вторник, сообщает пресс-секретарь МВД по региону Валерий Горелых. Сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают причины такого поведения подростков.

Сообщается, что юноши воспитываются в полных семьях. В скором времени будет проведена проверка в отношении учебного заведения и родителей школьников.

© TagilCity.ru
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