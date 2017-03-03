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Новости Нижнего Тагила

Профилактические беседы были проведены с родителями выкладывавших в интернет интимные фото школьников Нижнего Тагила

3 марта 2017, 13:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле дала результаты проверка по факту размещения в специализированных группах в интернете несовершеннолетними своих интимных фотографий и оскорблений сверстников.

Инспекторы по делам несовершеннолетних выявили семьи школьников, состоявших в тех группах. Они провели с родителями профилактические беседы и сделали предупреждения. При повторении ситуации инспекторы будут выписывать штрафы в отношении родителей:

 

Было выявлено несколько семьей в Дзержинском районе. Есть разные формы ответственности — собеседование и административная ответственность. Скорее всего, всё ограничится формой собеседования и предупреждениями. Если ситуация повторится, будет применено административное взыскание, что повлечёт штрафы, -- рассказал руководитель управления образования Игорь Юрлов порталу TagilCity.ru.

 

Проверка ещё не закончилась, работа по выявлению личностей подростков, выкладывавших свои интимные фото, будет продолжена.

© Денис Таратонов, TagilCity.ru
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