Три года тюрьмы были назначены свердловчанину за кражу пистолета у начальника

Оказалось, что оружие было украдено им у начальника. Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Туда же попал и владелец оружия. Начальник рассказал, что давно хотел заявить о своем пистолете в полицию, но «было недосуг», пишет издание «Вечерние ведомости».



В результате, в отношении вора было возбуждено уголовное дело по факту хищения огнестрельного оружия. Он проведет в колонии общего режима три года. А владелец незарегистрированного пистолета получил административный штраф. Отметим, что за небрежность владелец украденного оружия мог получить два года лишения свободы. Но, к счастью, никто убит и покалечен не был.