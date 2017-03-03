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Новости Нижнего Тагила

Три года тюрьмы были назначены свердловчанину за кражу пистолета у начальника

3 марта 2017, 08:30Добавить новость
кража,полиция,происшествие,Свердловская область,уголовное дело,сосьва,оружие
Шутки с незарегистрированным оружием обернулись наказанием и для его владельца, и для мужчины, укравшего пистолет. Некоторое время назад в полицию поселка Сосьва позвонила обеспокоенная женщина и пожаловалась на экс-сожителя, явившегося к ней с пистолетом.

Оказалось, что оружие было украдено им у начальника. Мужчина был задержан и доставлен в полицию. Туда же попал и владелец оружия. Начальник рассказал, что давно хотел заявить о своем пистолете в полицию, но «было недосуг», пишет издание «Вечерние ведомости».

В результате, в отношении вора было возбуждено уголовное дело по факту хищения огнестрельного оружия. Он проведет в колонии общего режима три года. А владелец незарегистрированного пистолета получил административный штраф. Отметим, что за небрежность владелец украденного оружия мог получить два года лишения свободы. Но, к счастью, никто убит и покалечен не был.

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