Волонтеры помогут спасателям в случае сильного паводка в Нижнем Тагиле

В рамках подготовки к приближающемуся сезону паводков в администрации Нижнего Тагила стараются учесть все возможные варианты развития событий. Хотя умеренно-тёплая погода позволяет надеяться на то, что в водохранилищах не будет резких скачков уровня воды, центр защиты населения готовит список граждан, готовых предоставить лодки и катера, если те потребуются:

Мы направили запрос в ГИМС (они уже ответили) и природный парк «Река Чусовая» с просьбой предоставить список людей, у которых есть лодки, либо катера. Если будут затоплены достаточно большие территории, возможно привлечение их плавсредств и создание добровольных групп спасателей, -- сообщил на заседании противопаводковой комиссии Сергей Коперкин, директор центра.

Эту инициативу поддержал начальник ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области» Олег Полевщиков. Он отметил, что во время паводка 2016 года волонтеры оказали очень большую помощь спасательным службам Нижнего Тагила и предложил провести с ними подготовительное занятие:

Замечательно, что у нас есть волонтеры. В прошлом году они оказали огромную помощь. У меня есть предложение их организовать и провести с ними занятие, -- сказал он.

Помимо волонтеров связь будет поддерживаться с десятью председателями садоводческих товариществ, которые находятся в зоне подтопления. Их будут информировать обо всех возможных угрозах. Такая же работа будет вестись и с главами сельских территорий.