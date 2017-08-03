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Новости Нижнего Тагила

6 дворов будут реконструированы в 2017 году в рамках федеральной программы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

3 августа 2017, 17:50Добавить новость
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6 дворов в Нижнем Тагиле будут отремонтированы и модернизированы по программе «Формирование современной городской среды». 50% всех околодомовых территорий будут реконструированы в рамках сроков плана. В конце июня программа была внесена в перечень приоритетных муниципальных программ на ближайшую пятилетку.

Благоустройство дворовых и общественных территорий города уже началось. Программа 1722 по реконструкции дворов была принята в целом по Российской Федерации. Придомовые и дворовые территории будут одним из приоритетных направлений в плане развития города на ближайшие 5 лет.

О старте проекта в Нижнем Тагиле жители услышали во время встречи с Сергеем Носовым.

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Нижний Тагил начинает свое участие, уже пошли первые пилотные проекты. С 2017 по 2022 год администрация города собирается заниматься дворами. Задача ставится, возможно, трудновыполнимая, но 50% дворовых территорий надо переделать. В планах – сделать это все за очень короткие сроки. Помимо 6 дворов, реконструкция которых пройдет в 2017 году, в рамках программы были утверждены и два общественных объекта. Это бульвар по улице Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до Ильича и парк «Героям гражданской войны», -- рассказал о планах реконструкции мэр Нижнего Тагила.

 

6 дворов уже реконструируются, пока позволяют погодные условия. Уже в августе видны первые результаты с момента старта программы.

Советники мэра также работают в направлении благоустройства дворовых территорий Нижнего Тагила. Они встречаются с жителями города в разных районах, вслушиваются в их проблемы и пожелания по обустройству дворов. Жильцы, в свою очередь, собирают подписи под просьбами о наболевшем, --  поделился информацией Глава города.

 

У нас по улице была ужасная дорога более 10 лет. Собрали подписи с домов 5,7 и далее нечетных до 15. И 23 июля, смотрим, дорогу асфальтируют. Конечно же, спасибо, -- рассказала жительница дома по улице Газетная.

 

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Жители домов 20 и 22 ул. Газетной собрали более 100 подписей за проведение ямочного ремонта территории внутри квартала. Подписанный документ был передан советнику Главы города Галине Масликовой во время встречи с жителями этих домов. Был проведен ремонт. Данный двор  также планируется включить в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2018 год. 

 

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Реконструкция коснулась и жителей частного сектора. Более трех лет дорога по улице Коммуны была разбита.

Гредирование не помогало. Стояли вечные лужи, грунт размывало, местами ямы были до 20 см. Просили выровнять и отсыпать нам дорогу. Нас услышали, теперь вот, с конца июля, можно ходить и ездить без препятствий, -- сообщил житель Старой Гальянки.

 

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Придомовая территория - это место, где отдыхают и гуляют пенсионеры, молодые мамочки с колясками, дети. И важно, чтобы жизнь проходила в красивых, чистых, благоустроенных дворах. Проделанное - лишь малая доля того, что относится к программе реконструкции дворов. Впереди – более масштабная работа по благоустройству. Жители делятся проблемами и пожеланиями, мы реагируем, -- сообщила Галина Масликова.

 

 
© Ирина Анисимова, TagilCity.ru
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