6 дворов будут реконструированы в 2017 году в рамках федеральной программы в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Благоустройство дворовых и общественных территорий города уже началось. Программа 1722 по реконструкции дворов была принята в целом по Российской Федерации. Придомовые и дворовые территории будут одним из приоритетных направлений в плане развития города на ближайшие 5 лет.





О старте проекта в Нижнем Тагиле жители услышали во время встречи с Сергеем Носовым.





Нижний Тагил начинает свое участие, уже пошли первые пилотные проекты. С 2017 по 2022 год администрация города собирается заниматься дворами. Задача ставится, возможно, трудновыполнимая, но 50% дворовых территорий надо переделать. В планах – сделать это все за очень короткие сроки. Помимо 6 дворов, реконструкция которых пройдет в 2017 году, в рамках программы были утверждены и два общественных объекта. Это бульвар по улице Дзержинского от проспекта Вагоностроителей до Ильича и парк «Героям гражданской войны», -- рассказал о планах реконструкции мэр Нижнего Тагила.

6 дворов уже реконструируются, пока позволяют погодные условия. Уже в августе видны первые результаты с момента старта программы.





Советники мэра также работают в направлении благоустройства дворовых территорий Нижнего Тагила. Они встречаются с жителями города в разных районах, вслушиваются в их проблемы и пожелания по обустройству дворов. Жильцы, в свою очередь, собирают подписи под просьбами о наболевшем, -- поделился информацией Глава города.

У нас по улице была ужасная дорога более 10 лет. Собрали подписи с домов 5,7 и далее нечетных до 15. И 23 июля, смотрим, дорогу асфальтируют. Конечно же, спасибо, -- рассказала жительница дома по улице Газетная.

Жители домов 20 и 22 ул. Газетной собрали более 100 подписей за проведение ямочного ремонта территории внутри квартала. Подписанный документ был передан советнику Главы города Галине Масликовой во время встречи с жителями этих домов. Был проведен ремонт. Данный двор также планируется включить в программу комплексного благоустройства дворовых территорий на 2018 год.

Реконструкция коснулась и жителей частного сектора. Более трех лет дорога по улице Коммуны была разбита.





Гредирование не помогало. Стояли вечные лужи, грунт размывало, местами ямы были до 20 см. Просили выровнять и отсыпать нам дорогу. Нас услышали, теперь вот, с конца июля, можно ходить и ездить без препятствий, -- сообщил житель Старой Гальянки.