Артисты Молодёжного театра Нижнего Тагила обратились к Владимиру Путину с жалобами на нововведения и директора (ВИДЕО)

8 актёров из Молодёжного театра Нижнего Тагила обратились с жалобой к Владимиру Путину.

Недовольство части коллектива политикой директора театра Юлией Журавлёвой ранее также проявлялось в виде митингов, написаний петиций и заявлений в прокуратуру. Проверки деятельности директора Молодежного театра нарушений не выявили.



В видеобращении поднимается несколько проблемных ситуаций. Одна из актрис с ребёнком жалуется, что «зарплата в три раза меньше, чем у секретаря, и в два, чем у человека, который заполняет табели на артистов». Другие сотрудники уверяют, что «директор угрожает увольнениями и лишением зарплат», что «культурой города руководит учитель химии и биологии, а театром – специалист по медицинским торгам». Группа актёров считает, что «Управление образованием города не в состоянии понять наши проблемы», поэтому они обращаются напрямую к президенту.

Как и в ранних прениях, у сторон разные, зачастую взаимоисключающие позиции.

Когда молодой человек пишет отзывы о том, что он счастлив жить на Вагонке после того как посмотрел «Воспоминания о подвиге», о работе молодых людей в годы войны на УВЗ. Когда он смотрит исторический спектакль «Портреты Демидовых» и горд за город Нижний Тагил, и горд за отцов-создателей этого города – это стоит, наверное, очень хороших вещей, -- поясняет в видео художественный руководитель театра Владимир Вейде.

Этому противостоит иная позиция.

Никто не дискриминирует постановки Вейде. Безусловно, художественный руководитель внес огромный вклад в театр. Но речь идет о Молодежном театре, он так и называется. И молодежь надо привлекать в театр не только классикой, но и новаторскими, свежими и современными приемами. Тем более, что сейчас для этого создаются все условия, -- отмечает один из сторонников нововведений.

Одна из зрительниц направила Сергею Носову письмо с просьбой разобраться в данном вопросе.

У меня, как у зрителя и тагильчанки, возникает ряд вопросов: зачем они позорят театр и наш город, обращаясь к президенту страны с клеветой и ложными сведениями? Почему эти 7 человек не увольняются, если им так плохо, когда как другим 50 работается спокойно? Почему их творческих потенциал направлен на склоки, а не на фестивали и гранты, как у другой стороны, против которой они ополчились? Почему не проводится аттестация на профпригодность данного коллектива? Почему от работы отвлекаются работники прокуратуры, Вы, Владимир Путин? -- пишет она.

Один из участников заявляет, что имело место «запугивание» директором.

По-моему это неправдоподобно. Я загнала 40 человек в кабинет и угрожала? Зарплата зависит от того, насколько артист задействован: оклад + баллы за занятость в спектакле. Баллы в этом году хорошие - 480 рублей, точные цифры не предоставляются по закону о защите персональных данных, -- пояснила директор Молодёжного театра Юлия Журавлёва.

Следственный комитет по экономической безопасности провёл проверку в Молодёжном театре и не нашёл нарушений.