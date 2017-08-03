Демографы предложили ряд мер по увеличению численности населения в России до 154 миллионов человек

Экспертно-аналитический центр РАНХиГС разработал сценарий, согласно которому население России к 2050 году может быть увеличено до 154 млн человек

На 1 января 2016 года в России численность населения составляла 146,5 млн граждан. Демографы предложили ряд мер, которые помогут увеличить население России до 154 млн человек.





Среди предложений специалистами высказано несколько инициатив: добиться снижения смертности среди мужчин трудоспособного возраста, модернизация программы «материнского капитала», изменение социальной политики и сокращение уровня бедности экономически активного населения.





Также эксперты обращают внимание на то, что для решения проблемы увеличения населения нужно не только развивать медицину, но и изменить систему общественного здравоохранения, об этом сообщает газета «Известия».